Un año más, la princesa Leonor se ha vuelto a convertir en la gran protagonista de una nueva edición de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. La heredera lleva ya más de un lustro acudiendo a su cita anual con el Teatro Campoamor, desde su debut en 2019. A pesar de que está a pocos días de cumplir 20 años y que ya tiene un papel más relevante en el desarrollo de la ceremonia, tanto los Reyes como su hermana y la Reina Sofía siguen estando a su lado en este compromiso tan importante. Probablemente, la entrega de los galardones en uno de los actos más relevantes en la agenda de la Familia Real.

Eran poco antes de las 18:30 cuando los Reyes y sus hijas abandonaban el Hotel de La Reconquista -base de operaciones de la actividad de la Casa Real y de la Fundación Princesa de Asturias durante estos días- con destino al coliseo ovetense, ubicado a pocos minutos de allí. Sin embargo, no ha sido hasta que Leonor ha pisado la alfombra azul cuando hemos podido ver todos los detalles del estilismo elegido para esta tarde. Un look que no ha defraudado y que contrasta con la línea de estilo de las últimas apariciones públicas de la princesa.

El giro de estilo de la princesa Leonor

A pesar de que en actos recientes la princesa de Asturias se ha decantado por estilismos sobrios y, sobre todo, trajes de chaqueta y pantalón, esta vez ha recurrido a una opción más lady. La heredera ha elegido un vestido de corte midi en un intenso color morado y en tejido brocado. Un diseño en la misma gama cromática que el de su hermana, la infanta Sofía, con cuello redondo y mangas cortas ligeramente abullonadas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas en Oviedo. (Foto: Gtres)

Se trata de un modelo de la firma sueca H&M al que se han hecho algunas modificaciones para adaptarlo al gusto de la princesa. Algo muy habitual en los looks que lleva la Reina Letizia. En este caso se ha cambiado la forma de las mangas y se han colocado unos botones joya en color negro.

El vestido sigue disponible en puntos de venta de la marca, a un precio rebajado. En estos momentos cuesta menos de 50 euros, frente a los casi 70 que costaba en origen.

En cuanto a los complementos, Leonor ha elegido unos zapatos de tacón muy parecidos a los que ha llevado su madre y unos llamativos pendientes de piedras a tono con el vestido.

La princesa Leonor en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

El rol de Leonor en la gala

Ya el pasado año el Rey Felipe VI explicó en su discurso que la princesa Leonor había tenido un papel más importante en el desarrollo de la ceremonia. La heredera fue la encargada de pronunciar la laudatio o elogio a los galardonados, algo que antes hacía el monarca. También se encargó de convocar la edición actual de los galardones. Este año la estructura del acto va a ser similar, de hecho, por el momento no se contempla que Leonor acuda sola a las citas en Oviedo, ya que se trata de unos compromisos muy especiales para los Reyes, por muchos motivos.

La agenda de la princesa en Asturias

Aunque la ceremonia de entrega ha sido el acto principal de estos días, a la Familia Real le queda todavía la visita al Pueblo Ejemplar de 2025. En este caso el reconocimiento ha recaído en Valdesoto, en el Concejo de Siero. Justo este año se cumplen 35 años desde que empezó a convocarse el Premio al Pueblo Ejemplar. De hecho, en la primera edición, en San Esteban de Cuñaba, don Felipe se convirtió en padrino de un niño llamado Felipe López, a cuya boda asistió en 2023.