La reina Sofía apuesta por su diseñador estrella y brilla a su llegada a Oviedo

Cuando la princesa Leonor pronunció su primer discurso ante la audiencia del Teatro Campoamor en 2019 quiso tener un recuerdo hacia su abuela paterna. La heredera tenía solamente 13 años y era la primera vez que estaba en una situación de este tipo. «Me gustaría también dar gracias a mi abuela, la Reina Sofía. Ella sabe lo importante que para mí es su presencia en esta ceremonia que significa tanto para Asturias y para toda España», dijo la hija mayor de los Reyes, mientras su abuela la miraba con ternura y emoción desde uno de los palcos.

Han pasado ya seis años desde entonces y la madre del jefe del Estado sigue asistiendo de manera regular a la entrega de los galardones. Doña Sofía no participa en las audiencias o en otros actos paralelos, pero no falta a su cita con el Teatro Campoamor. Una cita que, año tras año, es testigo de la evolución de la princesa de Asturias, tanto a nivel personal como institucional.

La reina Sofía a su llegada a Oviedo. (Foto: Gtres)

Este año no ha sido una excepción, a pesar de que las circunstancias no son las mejores para doña Sofía. La abuela de la heredera no ha dejado de cumplir con sus compromisos, pero está muy pendiente del estado de salud de su hermana, a la que está muy unida. Llevamos meses sin ver en público a la princesa Irene y la Reina incluso dejó de pasar todo el verano en Mallorca porque los médicos recomendaron que la princesa no hiciera viajes. Solamente hizo un viaje exprés a la isla para asistir a la recepción a las autoridades y miembros de la sociedad balear en el Palacio de Marivent.

La llegada de doña Sofía

Ha sido en torno al mediodía cuando la Reina Sofía ha llegado a Oviedo. La madre del Rey Felipe VI ha sido recibida a las puertas del Hotel de La Reconquista al son de las gaitas y se ha mostrado tan sonriente como siempre. Tras este recibimiento ha entrado en el hotel para encontrarse con los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La reina Sofía a su llegada a Oviedo. (Foto Gtres)

A su llegada, la Reina Sofía ha lucido un elegante dos piezas, en tono gris y con estampado de cuadros; compuesto por chaqueta recta de cuello redondo con botonatura frontal y pantalones fluidos a conjunto, que decidía combinar con unos zapatos de tacón negro y bolso de piel en el mismo tono. Un diseño de Alejandro de Miguel que ya había estrenado en noviembre de 2024 durante su visita a Nueva York.

Será esta tarde, cuando la emérita se reúna con los Reyes y sus hijas para una de las citas más esperadas e importantes del año: los Premios Princesa de Asturias.

El último acto de la Reina

Fue el pasado martes cuando vimos en público por última vez a la Reina Sofía. La madre del Rey participó en un acto oficial, como parte de su actividad como miembro de la Familia Real. Doña Sofía se trasladó hasta Zamora para visitar la exposición Esperanza de la Fundación Las Edades del Hombre en la Iglesia de San Cipriano y en la Catedral.