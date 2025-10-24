A punto de cumplir 20 años, la princesa Leonor afronta una nueva edición de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias. Unos galardones a los que lleva asistiendo desde 2019, cuando tenía 13 años, la misma edad en la que su padre pronunció su primer discurso. El año pasado, aunque contó con la compañía de sus padres y de su hermana, la heredera fue la encargada de pronunciar la laudatio, el elogio a los galardonados. Una tarea que hasta entonces había llevado a cabo el Rey Felipe.

Él mismo explicó el cambio en sus palabras, con las que puso el broche a una ceremonia en la que ya fue la princesa la que formalizó la convocatoria para el presente año: «A lo largo de estas más de cuatro décadas he tenido el honor y la responsabilidad de elogiar a los galardonados en esta ceremonia. Ahora, veo con emoción -de rey y de padre-, que Leonor, como presidenta de Honor de la Fundación, se encargue de hacerlo a partir de ahora», fueron las palabras de Felipe VI.

Un importante cambio en la estructura de una gala a la que, en principio, van a seguir asistiendo tanto los Reyes como la infanta Sofía, por su especial vinculación con el Principado de Asturias. El monarca dejó de contar con sus padres de manera oficial al cumplir los 20 años, aunque doña Sofía ha seguido acudiendo a Oviedo para la ceremonia. Eso sí, ubicada en uno de los palcos del Teatro Campoamor. En el caso de don Felipe y doña Letizia, no parece que por ahora vayan a dejar la mesa presidencial.

La princesa Leonor en el Teatro Campoamor en 2024 con pendientes de Yanes. (Foto: Gtres).

La evolución de la princesa Leonor

A lo largo de estos años desde el estreno de la princesa Leonor en la entrega de los premios en 2019, la evolución de la heredera ha sido constante. La hija mayor de los Reyes ha ganado madurez y seguridad, algo que está patente en sus discursos y en su actitud, pero también ha evolucionado en términos de estilo. De la niña de 13 años vestida de azul que pisó por primera vez la alfombra del coliseo ovetense ya no queda nada. Ahora Leonor es una mujer madura que ha encontrado en los trajes de chaqueta su mejor aliado para mostrar un aspecto formal, serio y profesional. Algo en lo que se parece mucho a su madre, la Reina Letizia.

La princesa Leonor en 2019. (Foto: Gtres)

Joyas para una princesa

En esta ocasión no vamos a hablar de cómo ha cambiado el estilo de la princesa, ni de cómo los vestidos más bucólicos han dado paso a trajes mucho más estructurados y con un aire sofisticado y moderno. El foco lo vamos a poner en las joyas, esas piezas que han acompañado a Leonor a lo largo de su paso por la ceremonia de entrega de los galardones y que algunas están cargadas de simbolismo. Alhajas discretas la mayoría de las ocasiones, pero muy personales y con la capacidad de combinar tradición familiar y modernidad estética.

La princesa Leonor en 2021. (Foto: Gtres)

Aunque en los primeros años apostó por piezas menos llamativas, a partir del año 2022 la situación cambió. Leonor llegó al Teatro Campoamor con el cabello recogido en un moño ligeramente despeinado, un vestido de pailletes con estampado floral en blanco y negro y unos pendientes de Chanel. Se trata de unos pendientes con forma de pluma, con diamantes engastados en oro blanco que, según se dijo en su momento, fueron un regalo personal de Rania de Jordania a la Reina Letizia. Están valorados en casi 7.000 euros y la esposa de Felipe VI los ha llevado en múltiples ocasiones.

La princesa con los pendientes de Chanel de su madre. (Foto: Gtres)

En 2023, vestida con un impresionante diseño azul de Moisés Nieto, Leonor eligió la versión completa de los pendientes de diamantes y aguamarinas que siempre se había dicho que eran de Bulgari y que la casa de joyería le regaló a la Reina por el nacimiento de su primera hija. La realidad es que se trata de un conjunto de Aldao. Son, probablemente, unos de los pendientes que más ha llevado la Reina a lo largo de los años.

La princesa con pendientes de Aldao. (Foto: Gtres)

Y llegamos a 2024 con la mirada ya puesta en cómo nos sorprenderá este año la princesa. La última edición Leonor apostó por su versión más sofisticada, llevando por primera vez un traje de chaqueta. Un uniforme que se ha convertido casi en su seña de identidad en actos oficiales. No quiso lucir grandes joyas, pero sí unos pendientes también del joyero de su madre. Un diseño de la joyería Yanes que representa un sol en oro blanco y diamantes y que doña Letizia llevó mucho en su etapa como princesa.