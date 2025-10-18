Así ha sido el primer encuentro oficial de la infanta Sofía con el presidente de Portugal

Hace una semana pudimos disfrutar de la infanta Sofía en Madrid, hasta donde se trasladó para acompañar a su familia durante el Día de la Hispanidad. Por primera vez en la historia participó en el besamanos que organizan los Reyes en el Palacio Real y, como no podía ser de otra forma, su presencia fue todo un éxito. Sin embargo, no pudo quedarse demasiado tiempo en nuestro país, pues debe continuar con sus estudios universitarios en Portugal. De esta forma, recogió sus cosas y se marchó para retomar su hoja de ruta.

Hemos estado unos días sin tener noticias sobre la infanta, pero la Casa Real ha roto su silencio y ha anunciado cuáles han sido sus planes. Según han explicado en sus redes sociales, la hija del Rey Felipe ha tenido un encuentro oficial con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Tal y como adelantamos el LOOK, para el político es un honor contar con la imagen de Sofía de Borbón, pues ha demostrado en numerosas ocasiones que está a la altura de las circunstancias.

El comunicado del presidente de Portugal

La infanta Sofía con el presidente de Portugal. (Foto: Gtres)

Marcelo Rebelo de Sousa ya tuvo ocasión de reunirse con la princesa Leonor en julio de 2024 y las imágenes de esta cita acapararon la atención de la prensa internacional. La heredera al trono español es nuestra mejor embajadora y, teniendo en cuenta la buena relación que mantiene con su hermana Sofía, no sería de extrañar que le hubiera dado algunos consejos. Fue lo mismo que hizo en el Palacio Real, durante la recepción del 12 de Octubre, cuando le dio pequeñas indicaciones para que supiera cómo comportarse.

Volviendo al tema que nos ocupa, podemos confirmar que la figura de la infanta Sofía es un valor a la alza. Por ese motivo, el presidente de Portugal ha emitido un comunicado y ha difundido las imágenes de la reunión que ha tenido con ella. Según dice es un encuentro para reforzar los «lazos de gran empatía y amistad» que hay entre España y Portugal. Como sabemos, la Familia Real siempre ha tenido muy buena relación con el país vecino.

La infanta Sofía con el presidente de Portugal. (Foto: Gtres)

El presiente Marcelo Rebelo Sousa, explica que tanto él como la infanta «abordaron el pasado histórico y la estrecha asociación que une a los dos países, los lazos de profunda empatía y amistad entre los pueblos portugués y español, así como el presente y futuro en los desafíos de las nuevas generaciones». Después, la hija de don Felipe firmó el libro de visitas.

El look de la infanta Sofía

Se ha hablado mucho del llamado «efecto Letizia», un fenómeno que recoge el éxito de Su Majestad en la industria de la moda. Cualquier prenda que se pone tarda minutos en desaparecer de todas las tiendas y, según vemos, es una virtud que ha heredado su hija pequeña.

La infanta Sofía ha apostado por un look compuesto por una chaqueta granate y un pantalón blanco. Este conjunto, tan diplomático como acertado, ha confirmado el buen gusto de la joven y sus admiradoras ya están estudiando cómo pueden replicarlo. Después de mucho buscar, hemos visto que en Mango hay una blazer que es prácticamente igual a la que lleva la hermana de la princesa Leonor durante su encuentro con Rebelo de Sousa. Por eso, nos preguntamos, ¿cuánto tardará en agotarse?