‘Gente Maravillosa’ reúne esta noche a dos estrellas de ‘Menuda Noche’

Noche de grandes emociones la que tendrá lugar hoy en Gente Maravillosa, el programa de cámaras ocultas y de denuncia social que presenta cada semana Toñi Moreno. La andaluza recibe esta noche a dos invitados que compartieron más momentos en pantalla gracias a Menuda Noche, uno de los programas míticos de Canal Sur en toda su historia.

Juan y Medio es el primero en sentarse en el plató, donde hablará de sus comienzos en programas como Inocente, inocente, donde comenzó dando sus primeros pasos como actor y siendo gancho de las inocentadas. A él llegó después de haber trabajado en la seguridad y los equipos personales de cantantes como Luz Casal y los Hombres G.

Este cambio en lo laboral ha sido uno de sus mayores éxitos, ya que se ha convertido en uno de los presentadores más buscados y en la gran estrella de la cadena andaluza. De ella no ha querido marcharse pese a tener grandes ofertas de televisiones nacionales, una lealtad que tiene gracias a que su La tarde, aquí y ahora ha servido para evitar la soledad de miles de andaluces.

Precisamente, el programa de las tardes cumple 15 años en antena, algo impensable en la televisión actual y que celebrará recordando el momento que vivió al visitar a uno de sus espectadores que le escribió una carta. El presentador siempre destaca que el programa es una ayuda más que un entretenimiento, motivo por el que nunca ha dejado de presentarlo.

Juan y Medio responde a Lolita en Gente Maravillosa

Habrá también tiempo para que el invitado responda a Lolita, que el pasado mes de octubre pasó por el plató de Toñi Moreno y confesó que mantuvo con él una relación de cinco años. «A veces, en la vida, tienes que decidir y yo, quizá, me equivoqué en esa época. Tendría que haber aguantado un poco más a que estrechara la moto», dijo la cantante y actriz para reconocer que quizás se equivoco al romper con él.

Pero no se quedó ahí, la hija de Lola Flores ha dejado claro que lo suyo podría haber sido algo más. «Quizá, si no hubiera cortado, él hubiera sido mi segundo marido. O, quizá, si no me hubiese casado con él, habría sido mi pareja de por vida», dijo entonces.

María Parrado será ‘víctima’ de la cámara oculta del programa

La cantante es ahora una de las artistas más conocidas del pop español, pero sus comienzos fueron, precisamente, en Canal Sur en Menuda Noche. Con el presentador podrá recordar que gracias a aquel programa ahora se dedica profesionalmente a su pasión, pero no será lo único que haga allí.

El programa le tendió una trampa que le toca de cerca, ya que convencerá a una chica de que no trate a su padre con desprecio, una escena a la que asistió en una terraza. Este asunto le removerá, ya que ella perdió a su padre hace años.

También habrá una anónima que se enfrenta a las cámaras ocultas de Toñi Moreno y su equipo, siendo Paquita Vázquez -una malagueña de 89 años-la que saldrá en defensa de una profesora que es rechazada por el padre de una alumna solo por ser gitana. Además de ganar el premio a persona maravillosa, podrá conocer a Juan y Medio, su ídolo de la televisión.