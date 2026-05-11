De esta forma, la responsable de Indra en Cataluña, Anna Ortí, ha subrayado que este encuentro supone una oportunidad para compartir, conectar y avanzar en «un sector estratégico» para el futuro, como es la defensa y además ha añadido que desde Indra están muy satisfechos con la acogida que ha tenido este encuentro, que ha reunido a más de 200 empresas, 20 asociaciones, 13 centros tecnológicos y numerosas instituciones.

Asimismo, la responsable de Indra en Cataluña ha asegurado que la presencia de Valcarce en la jornada, pone de relieve el papel esencial del Ministerio de Defensa en el impulso del proyecto de Indra.

Su apuesta «por la inversión y la innovación», ha destacado Ortí, es la base que permite a Indra desarrollar sus programas de crecimiento y desarrollo.

Nuevo fichaje en Indra

Por otro lado, este lunes además se ha conocido que Indra ha fichado a Ciril Rozman, exdirectivo de Aguas de Barcelona (Agbar) y de CriteriaCaixa, como director de asuntos públicos y de la oficina de presidencia, según ha informado la compañía en un comunicado.

Entre sus funciones se encuentra la gestión de asuntos corporativos o del ámbito de la gobernanza, reportando directamente al presidente de Indra, Ángel Simón, con el que ya trabajó anteriormente tanto en Agbar como en CriteriaCaixa.

Indra ha destacado de Rozman cuenta con más de 30 años de experiencia en grupos industriales y financieros «de gran complejidad y proyección internacional, con una sólida trayectoria en estrategia corporativa, gobierno corporativo y gestión de stakeholders».

«A lo largo de su carrera ha liderado funciones clave en comunicación corporativa, asuntos públicos y sostenibilidad, asegurando la coherencia entre el posicionamiento institucional y la estrategia empresarial», ha detallado la firma, que ha añadido que, asimismo, el directivo ha desarrollado una «amplia trayectoria en entornos de alta exigencia institucional», actuando como nexo entre la presidencia y los principales grupos de interés.