‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 28 de mayo?

La pasada noche del 28 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de Supervivientes 2026. El popular concurso de supervivencia se encuentra en su gran recta final, por lo que las emociones entre los participantes están a flor de piel. El hambre es cada día más extremo y las ansias de llegar a la final son mayores. De hecho, en la gala del pasado martes, en Tierra de nadie, se pudo comprobar cómo Claudia Chacón dictaminaba sentencia a Alvar por haber fingido ser su amigo para, a la menor oportunidad, nominarla. Una jugada que ella calificó de «traición».

«A mí se me irá de las manos porque doy todo y porque se me va la olla y doy todo, pero jamás traiciono a una persona. Te querías beneficiar de mí, te querías aprovechar de mí, tú en la zona parásito hablaste mal de todo el mundo», sentenció la ex participante de La isla de las tentaciones. Pero, a pesar de la nominación de Alvar, tal y como se pudo ver, la joven fue la primera salvada de la semana. Una situación que dejaba entre la espada y la pared a José Manuel Soto, Darío y Borja.

¿Quién fue el concursante expulsado ayer, 28 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

La noche del jueves volvió a estar marcada por la tensión en los Cayos Cochinos con José Manuel Soto, Darío y Borja jugándose la permanencia en una expulsión decisiva. En una gala cargada de emociones, sorpresas y momentos de incertidumbre, el reality volvió a decir adiós a uno de sus concursantes, en una votación en la que el público tuvo la. última palabra.

Darío Linero se convirtió finalmente en el concursante expulsado de ‘Supervivientes 2026’ en la gala del 28 de mayo, tras no obtener el apoyo suficiente de la audiencia para continuar su aventura en Honduras.