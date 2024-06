El grupo de empresarios españoles cercanos a Pedro Sánchez agrupados en la sociedad Global Alconaba que compraron el 7% de Prisa a Telefónica en mayo de 2022 velan armas para la batalla que se avecina por el control accionarial del grupo de medios, dueño entre otros de El País y la Cadena Ser. Liderados por Andrés Varela Entrecanales, han vuelto a ampliar capital en su sociedad, la citada Global Alconaba, para acudir a la reciente emisión de bonos de Prisa y mantener su 7,3% del accionariado. Al tiempo, suman apoyos de empresarios afines y ya controlan el 18% del capital de Prisa.

A finales de mayo, los accionistas españoles de Prisa cercanos a Sánchez ampliaron capital en su sociedad por algo más de 600.000 euros, lo que deja el capital de Global Alconaba en 5,6 millones de euros. En junio de 2022 los socios aportaron 3,4 millones de euros y en diciembre ampliaron capital por otro millón y medio. Ahora, en mayo de 2024, vuelven a inyectar fondos en la sociedad, con la que tienen su participación en Prisa.

Este grupo de empresarios compró el 7% de Prisa a Telefónica en mayo de 2022 por 34 millones de euros. Una inversión que ha salido cara porque en estos momentos están perdiendo unos 15 millones de euros por la caída de la cotización de la acción. Pagaron 0,68 euros por acción a Telefónica en 2022 y este lunes los títulos de Prisa han cerrado a 0,38 euros.

Pero los amigos de Sánchez que compraron el 7% de Prisa no sólo están reforzando su sociedad. Además, empresarios afines al PSOE han tomado posiciones en el capital de la empresa de medios, mientras los actuales gestores del grupo finalizan la refinanciación de la deuda y preparan la venta de Santillana Internacional para dejar el resto de la compañía, los medios de comunicación, saneados.

Porque esa es la situación del histórico grupo fundado por la familia Polanco -ahora sólo mantienen un 7% del capital-. Primero, cerrar la refinanciación de la deuda que aligere los costes financieros, que están ahogando al grupo. Segundo, la venta de Santillana Internacional que acabe con toda la deuda. La cúpula espera venderlo por no menos de 1.000 millones de euros, como publicó este diario.

La batalla empezará en ese momento. Ahora, los accionistas españoles están tomando posiciones y ganando fuerza para cuando llegue el momento de desplazar a Vivendi, el grupo francés que tiene ahora el 12% del capital, e incluso el fondo Amber Capital, primer accionista con el 29,9% del capital de Prisa.

De momento, al 7,3% de Global Alconaba se suma el 5,4% que ha comprado Adolfo Utor, el dueño de Balearia, y el 3% de Diego Prieto, el rey de las ambulancias de Andalucía. Prieto ha reconocido un algo más de un 3% a la CNMV, aunque fuentes del sector aseguran a este diario que ya tiene el 4,5%. Prieto sí ha admitido públicamente que no descarta llegar al 5% del capital de Prisa.

En definitiva, el grupo de empresarios afines al PSOE superaría ya el 18% del capital de Prisa y toma posiciones para esa batalla por el control del grupo mediático que no está muy lejos de explotar. Vivendi tiene el 12%, pero los franceses suelen estar en empresas de medios de comunicación si tienen el control. No son partidarios de participaciones pequeñas, que no les dan el control, y el Gobierno de Sánchez ya les ha prohibido subir su participación una vez.

La gran duda es qué hará Amber Capital y su presidente, Joseph Oughourlian, primer ejecutivo de Prisa. Ha acudido a todas las ampliaciones de capital para mantener su 29,9% del capital -límite legal para no verse obligado a lanzar una OPA por el 100%- pero los accionistas españoles de la firma no tienen claro si se avendrá a vender sus acciones cuando se venda Santillana Internacional o, por el contrario, se quedará en la firma.

Hay que recordar que, además del 18% que ya controlan los accionistas afines al PSOE, la familia Polanco tiene otro 7% y Carlos Slim, cercano al ex presidente Felipe González, otro 7%. Como publicó este diario, Oughourlian se reunió con Slim en plena batalla accionarial.