Boadilla rompe el tópico de los municipios ricos: más de la mitad de las nuevas viviendas son protegidas

Boadilla del Monte rompe uno de los grandes tópicos sobre la vivienda en España. Uno de los municipios con mayor renta del país, conocido por sus urbanizaciones de chalés y por albergar algunas de las viviendas más caras de la Comunidad de Madrid, está construyendo más vivienda protegida que libre.

Los datos municipales correspondientes al periodo comprendido entre junio de 2023 y julio de 2026 muestran que el Ayuntamiento ha concedido 93 licencias para levantar 1.196 nuevas viviendas. De ellas, 632 son protegidas, lo que supone el 52,8% del total.

Es decir, más de una de cada dos viviendas autorizadas en Boadilla durante los últimos tres años tiene algún régimen de protección, pese a tratarse de uno de los municipios españoles asociados tradicionalmente a las rentas más altas y a la vivienda unifamiliar.

El ritmo de construcción tampoco es menor para un municipio de estas dimensiones. Entre junio y diciembre de 2023 se concedieron licencias para 617 viviendas; otras 247 durante 2024; 297 en 2025 y 35 más entre enero y julio de 2026. En conjunto, casi 1.200 nuevas casas en poco más de tres años para una localidad que cuenta con algo más de 21.500 viviendas.

El Plan Vive dispara la vivienda protegida

Buena parte de este vuelco inmobiliario se concentra en Valenoso. Sólo en este ámbito se han autorizado desde junio de 2023 cerca de 800 viviendas, entre ellas las 524 correspondientes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, destinadas al alquiler asequible.

A ellas se suma otra promoción municipal hasta alcanzar las 632 viviendas protegidas contabilizadas en el conjunto de Boadilla durante el periodo.

Y el Ayuntamiento pretende acelerar todavía más esta política. El Consistorio ha puesto en marcha el Plan BA, Boadilla Asequible, que contempla otras 460 viviendas de protección pública destinadas al alquiler a precio limitado en una parcela municipal de El Encinar.

El modelo elegido permite que el suelo continúe siendo público. El Ayuntamiento cederá mediante un derecho de superficie durante 75 años su utilización al adjudicatario, que deberá asumir la construcción de las viviendas y posteriormente gestionar los alquileres bajo las condiciones establecidas por el Consistorio.

El objetivo es que los alquileres estén entre un 20% y un 25% por debajo de los precios de mercado de Boadilla.

Además, la adjudicación dará prioridad a las personas con mayor vinculación con la localidad, atendiendo tanto a los años de empadronamiento como al hecho de trabajar en el municipio.

El concurso ya está en marcha y se han presentado tres empresas. La previsión municipal es que transcurran aproximadamente 30 meses hasta que las viviendas puedan entrar en servicio.

A esas 460 casas se sumarán otras 108 viviendas a precio tasado en régimen de venta en Valenoso, promovidas por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV).

El Ayuntamiento prevé iniciar en septiembre el procedimiento para optar a ellas. La adjudicación se realizará mediante sorteo entre los solicitantes que cumplan los requisitos, entre ellos contar con un mínimo de seis años de empadronamiento en Boadilla.

Sólo entre ambos proyectos, por tanto, Boadilla prepara otras 568 viviendas asequibles o protegidas, tanto en alquiler como en propiedad.

Suelo para otras 3.370 viviendas

Pero el potencial de crecimiento es considerablemente mayor. El inventario municipal de suelo vacante elaborado en julio de 2026 calcula que todavía existe capacidad para levantar aproximadamente 3.370 viviendas adicionales en el municipio.

Y vuelve a aparecer la misma particularidad: 1.538 serían protegidas, alrededor del 46% de todo el potencial residencial pendiente.

El Encinar y Valenoso concentrarán buena parte de ese crecimiento. En El Encinar queda suelo con capacidad para unas 1.055 viviendas, de las que 920 serían protegidas. En Valenoso podrían construirse otras 858, aproximadamente 540 de ellas protegidas.

El resto se distribuiría entre ámbitos como La Cárcava, El Pastel, Los Fresnos, Viñas Viejas o Norte Bonanza.

Si se desarrollase todo el suelo disponible conforme a las previsiones actuales, casi la mitad de las otras 3.370 viviendas que todavía caben en el municipio también estarían sometidas a algún régimen de protección.

Boadilla se convierte así en una excepción al tópico de que los municipios de mayor poder adquisitivo únicamente generan vivienda libre y cara. Durante esta legislatura, al menos, el 52,8% de las nuevas viviendas autorizadas son protegidas.