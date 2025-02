El alcalde de Boadilla ante la llegada de los okupas: «Voy a hacerles la vida imposible»

El alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda, ha enviado una carta el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para pedirle que aumente la seguridad en el municipio después de la amenaza de los okupas de Carabanchel de extenderse ahora por esta localidad al norte de la Comunidad de Madrid.

OKDIARIO publicó el martes en exclusiva varios vídeos en los que se podía escuchar a uno de los okupas que vive de forma ilegal en un edificio situado en el barrio de Carabanchel, recorriendo las calles de distintos municipios madrileños para ver qué viviendas son las más accesibles para poder ser asaltadas.

Los vecinos de Boadilla han reclamado a su alcalde que tome cartas en el asunto y la reacción del regidor popular no se ha hecho esperar. A través de una carta, Javier Úbeda ha pedido al Gobierno de Sánchez que incremente la vigilancia en la localidad, que fomente las acciones preventivas y que aumente el número de efectivos de la Guardia Civil en Boadilla. Así lo ha explicado en exclusiva en una entrevista a este diario.

PREGUNTA.- ¿Cuál ha sido la reacción de los vecinos al saber que los okupas de Carabanchel ahora pretenden buscar viviendas en su municipio para instalarse allí de manera ilegal?

RESPUESTA.- Hay indignación entre los vecinos que nos han hecho llegar, incluso por mi parte también como responsable de este Ayuntamiento, la impunidad con la que estas mafias extorsionadoras se pasean por nuestras calles amenazando con hacer lo mismo que llevan haciendo por toda España desde que Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno. Él les ha dado una legislación amable que provoca indefensión al propietario de la propiedad privada. Es una vergüenza, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados y lo vamos a combatir.

P.-Ha enviado una carta a la delegación del Gobierno en Madrid.¿Qué ha pedido en esa misiva?

R.-Queremos más efectivos de Guardia Civil para Boadilla del Monte. El municipio ha experimentado un crecimiento en su población, no así la Guardia Civil, que lleva sin crecer el número de agentes desde hace más de 20 años. Es necesario que el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, el delegado del Gobierno en Madrid y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hagan frente a un problema que ahora mismo en Boadilla no existe y que ya han dejado patente los okupas en un vídeo que pretenden venir para acá. Hay que poner remedio porque si no, los vecinos dejarán de creer en las instituciones y en la Ley, puesto que ven cómo los forajidos campan a sus anchas. Aunque teniendo en cuenta que el forajido de Waterloo es el que nos marca el día a día… pues a lo mejor es que va todo ligado.

P.- Además de aumentar los efectivos de la Guardia Civil, he leído en esta carta que también quiere que se aumente la vigilancia. ¿En qué sentido?

R.- Queremos también controles preventivos en las entradas y salidas del municipio para que aquellos que tengan causas pendientes y aquellos delincuentes que vengan aquí a okupar, a robar o a causar el mal, sean interceptados y puestos a disposición judicial los que proceda y los que no se les expulse.

P.-¿Además de esta carta, ha propuesto usted alguna reunión con delegación del Gobierno?

R.-Me he reunido con la Guardia Civil, con el nuevo comandante del puesto de la zona, para trasladarle esta inquietud y solicitarle que, en la medida de lo posible, con los medios que tiene actualmente redoble las actuaciones y la presencia en nuestras calles.

P.-¿A qué se debe el problema de la okupación y cómo cree que se solucionaría?

R.-El problema es que el propio Gobierno hasta niega que sea un problema de la okupación. Lo minimiza. Considera que es un bulo y que son noticias fake, pero la okupación está ahí, existe y hay miles de familias en España que la sufren. La solución es muy sencilla y lo vemos en otros países de nuestro entorno, que es expulsar a los okupas en 24/48 horas de la vivienda y no esperar hasta tres años.

P.-A la espera de que hagan algo desde el Gobierno central. ¿Tenéis algún plan en Boadilla?

R.- Bueno, por mi parte, hacerle la vida imposible a los okupas. Evidentemente, si finalmente aparece alguno por aquí, estaré yo encabezando todas las acciones, por supuesto, respaldando a mi policía local, judicialmente y personalmente, para que, de la manera más rápida posible, se ataje ese problema. Y a estos indeseables, mafias y extorsionadores, dificultándoles la entrada al municipio.