Las tarifas de los okupas: «30 € por las llaves del garaje y 10 por enganches ilegales de calefacción»

El negocio de los okupas de Carabanchel no tiene límites. Aparte de vender de manera ilegal las viviendas, ahora también están tratando de sacar beneficio de las plazas de garaje y de los suministros de luz y gas. Según unas conversaciones que los okupas han mantenido en un grupo de WhatsApp y a las que OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva, estas personas, que habitan de manera ilegal en un edificio situado en la calle Excelente, están ofreciendo llaves para entrar al garaje por 30 euros.

Pero el lucro no acaba ahí. Como los pisos no tienen calefacción, ya que no tienen contadores, hay quien incluso se ofrece a ponerla en marcha mediante un enganche ilegal. Quien quiera beneficiarse de ello tendrá que pagar 10 euros.

Así se desprende de las conversaciones que mantuvieron los okupas el 18 de diciembre, sólo dos semanas después de que comenzara la okupación: «Si arreglo mi calefacción también se cobrará 10 euros para el que quiera. Y para el que tenga carro y quiera la llave de la planta -1 o el -2 también hay eso a 30 euros».

Peleas y agresiones

Han pasado ya dos meses desde que decenas de familias latinas irrumpieran sin contrato oficial en varias viviendas en esta urbanización del barrio madrileño de Carabanchel, okupando 27 viviendas, de las cuales, a día de hoy, han sido recuperadas 21 por la empresa Servi-Okupas.

En todo este tiempo se han producido agresiones, insultos, detenciones, caceroladas, enfrentamientos violentos y lanzamiento de huevos. Ya ha habido tres detenidos, una agresión a una menor e intimidaciones a los vecinos. Incluso los propios okupas ahora se amenazan entre ellos por el chat de WhatsApp que tienen en común si se atreven a abandonar sus casas.

En esas conversaciones fechadas a 13 de enero, se puede leer cómo uno de ellos le dice a otro: «Pobre de ti que te vea sacando tus cosas. Le digo que tú me vendiste el piso. Para que te quiten el dinero». Y otro le responde: «Hasta 2030 me quedo».

Uno de los okupas hace las labores de conserje y deja al resto de personas que se encuentran allí viviendo de manera ilegal entrar y salir del edificio a su antojo porque muchos no tienen las llaves del portal. La tensión no deja de crecer y Vivenio, la promotora, sigue sin tomar medidas en el asunto.

Los vecinos insisten en que la situación sigue siendo complicada y tensa y avisan que van a continuar con las movilizaciones hasta que este problema se solucione.