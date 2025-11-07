Boadilla del Monte se ha convertido en el municipio español de más de 50.000 habitantes con mayor proporción de empleo tecnológico en su estructura productiva. En apenas cinco años, la localidad madrileña ha pasado del 8% al 20% de su empleo destinado a sectores vinculados a la innovación, lo que supone unos 5.000 nuevos puestos tecnológicos creados desde 2019.

Los datos proceden del Mapa del Empleo Tecnológico 2025, elaborado por la Fundación Cotec para la Innovación, que analiza la evolución del trabajo en sectores intensivos en conocimiento y tecnología en todo el país. Este informe sitúa a Boadilla como el referente entre las grandes urbes, destacando su dinamismo empresarial y su capacidad de atracción de talento cualificado.

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking autonómico, con un 10,6% de su población ocupada en sectores tecnológicos frente al 6,8% de media nacional. En el conjunto de España, Boadilla del Monte se sitúa en tercera posición, solo por detrás de Lliria (Valencia) y Tarazona (Zaragoza), pero por delante de otros municipios tecnológicos de peso como Las Rozas (Madrid) o Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

El estudio refleja un proceso de transformación estructural: el empleo tecnológico en España ha crecido un 51,8% desde 2013, frente al 29,6% del empleo total. Desde 2019 se han creado 494.000 nuevos afiliados tecnológicos, de los cuales casi el 60% se concentran en la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Cotec subraya que la pandemia actuó como catalizador de este cambio, acelerando la digitalización de empresas y administraciones. Solo en 2024, el 9 % de los nuevos empleos creados en el país fueron de perfil tecnológico.

Según la Fundación, existe una correlación clara entre el peso del empleo tecnológico y el nivel de renta de los territorios. Municipios como Boadilla del Monte, Guipúzcoa o Lliria figuran entre los que presentan mayor desarrollo económico y calidad de vida, reforzando la idea de que la innovación y la tecnología son hoy el principal motor de crecimiento local.