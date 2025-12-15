El paso de Irene Rosales y su novio que revela en que punto está su relación: «Qué bonito…»

Irene Rosales ha dado un nuevo paso en su vida personal que aporta claves claras sobre el momento en el que se encuentra su relación con Guillermo, el empresario con el que comenzó a ser vinculada sentimentalmente tras su separación de Kiko Rivera. Cuatro meses después de anunciar el final de su matrimonio, la sevillana ha acudido como acompañante de su actual pareja a la boda de unos amigos cercanos de él, una aparición pública que no ha pasado desapercibida y que evidencia un avance significativo en la normalización de su relación.

La asistencia al enlace, celebrada en un ambiente distendido y festivo, ha quedado reflejada en las redes sociales de ambos. Irene Rosales ha compartido varias imágenes del evento y acompañó una de ellas con un mensaje revelador: «Qué bonito día y qué guapo mi chico», unas palabras que transmiten entusiasmo y una etapa marcada por la ilusión. Guillermo también quiso dejar constancia de la ocasión, definiendo la jornada con un término breve, pero elocuente: «Felicidad».

Más allá del componente romántico, la presencia de Irene Rosales en un evento tan relevante dentro del círculo íntimo de Guillermo tiene una lectura añadida. La imagen en la que ambos posan juntos en la boda simboliza la progresiva integración de la sevillana en el entorno social de su pareja, un gesto que suele interpretarse como un indicio de estabilidad y consolidación en una relación que, hasta ahora, había mantenido un perfil relativamente discreto.

Este paso se produce en un contexto en el que Irene ha optado por mostrarse más abierta sobre su situación sentimental. Sin grandes exposiciones mediáticas, pero sin ocultar su felicidad, la ex colaboradora parece atravesar un momento personal que define como positivo y sereno.

El nuevo novio de Irene Rosales

Hace unas semanas, Irene Rosales acudió al programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3, donde habló con franqueza de su relación con Guillermo. En ese espacio televisivo reconoció estar «feliz y enamorada al 100%», una afirmación que realizó con cierta timidez, pero sin ambigüedades. Durante la entrevista explicó que se encuentran en una fase de conocimiento mutuo y que se siente cuidada y tranquila en esta nueva etapa.

La sevillana ha recalcado que su relación avanza sin prisas y desde la normalidad, destacando que todavía se están descubriendo como pareja. Un discurso que encaja con la actitud que ambos han mostrado en público, caracterizada por la prudencia y la ausencia de gestos excesivamente grandilocuentes.

En esta misma intervención televisiva, Irene Rosales quiso aclarar de forma contundente los rumores que surgieron tras el anuncio de su separación de Kiko Rivera, padre de sus dos hijas, Ana y Carlota. Negó rotundamente que el final de su matrimonio estuviera relacionado con una infidelidad y afirmó que jamás habría traicionado la confianza del DJ de esa manera.

Según explica, su relación con Guillermo comenzó como una amistad cuando su matrimonio ya había terminado. Insistió en que ambos eran personas adultas y sin compromisos en ese momento, y que su acercamiento no tuvo ninguna relación con la ruptura. Una versión que ofreció con firmeza para cerrar especulaciones y evitar interpretaciones erróneas sobre el proceso de su separación.

La relación de Kiko Rivera e Irene Rosales

Pese a haber iniciado una nueva etapa sentimental, Irene Rosales mantiene un vínculo estrecho y respetuoso con Kiko Rivera, especialmente por el bienestar de sus hijas en común. «Somos familia», afirmó, dejando claro que la ruptura no ha derivado en una relación conflictiva. De hecho, no descarta que ambos vuelvan a reunirse próximamente para celebrar juntos el décimo cumpleaños de su hija mayor este 15 de diciembre.

La propia Irene reflexionó sobre el final de su matrimonio señalando que, aunque podrían haber continuado juntos, hacerlo habría sido una decisión egoísta si el amor ya no era pleno. Una reflexión que fue respaldada días después por Kiko Rivera en el programa ¡De Viernes!, de Telecinco, donde reconoció que su relación se había ido desgastando hasta convertirse en una convivencia sin la conexión emocional inicial.

Las palabras de ambos coinciden en dibujar un escenario de desgaste progresivo y una separación asumida desde la madurez. En este contexto, el paso dado ahora por Irene Rosales junto a Guillermo refuerza la idea de que se encuentra en una fase de estabilidad emocional, combinando su nueva relación con una convivencia cordial con su ex. La asistencia a la boda y la naturalidad con la que ambos han compartido ese momento reflejan un avance significativo en su historia, al tiempo que confirman que Irene está construyendo esta etapa con cautela, serenidad y sin renunciar al equilibrio familiar que ha priorizado desde el inicio de su separación.