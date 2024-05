Estudiantes radicales de la Universidad de Sevilla destrozan Triana para mostrar su odio a Israel

Estudiantes de la Universidad de Sevilla han vandalizado con pintadas la histórica calle Betis de Triana, en la capital hispalense. Con un enorme grafiti, han destrozado la mítica panorámica de la ciudad pintando «Gobierno genocida», llamando hipócrita al Ejecutivo de Pedro Sánchez por reconocer a Palestina mientras negocian «la venta de armas». La ha compartido a través de sus redes sociales la cuenta US por Palestina, secundada por estudiantes universitarios que apoyan al pueblo palestino.

«Así amanece Sevilla El gobierno español reconoce el Estado palestino esta misma mañana, y con ellos, se reviste de hipocresía. El Gobierno, que negocia ventas de armas que se utilizan en la masacre del pueblo palestino, participa abiertamente de un genocidio. ¡Palestina libre!», han señalado a través de sus redes sociales.

Limpieza

Operarios de la empresa municipal de limpieza del Ayuntamiento de Sevilla (Lipasam) han eliminado la enorme pintada con la que ha amanecido el muro de la calle Betis, al borde del río Guadalquivir. El texto, escrito de color negro, con letras de gran tamaño y en caja alta decía «Gobierno Genocida» y, justo en medio de ambas palabras, mucho más reducido, se podía leer otro mensaje: «Palestina Libre». Se trata de una acción reivindicada por el colectivo US por Palestina que se ha producido horas después de que el Ejecutivo central reconociera oficialmente el Estado de Palestina con una declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Moncloa, sede del Gobierno.

Desde el Ayuntamiento enviaron con celeridad varios operarios para pintar del blanco la zapata y ocultar el citado mensaje en la zapata del río. La pintada reivindicativa se observaba con claridad desde la otra orilla.

Reconocimiento Palestina

España ha reconocido finalmente al Estado de Palestina. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa para formalizar este paso. Lo ha hecho antes del Consejo de Ministros, donde se aprobará de forma oficial este reconocimiento. Noruega e Irlanda también se han unido a este reconocimiento. «El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor, y con Jerusalén Este como su capital», ha afirmado el dirigente socialista.

«El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se suma así a los más de 140 países que ya reconocen oficialmente a Palestina. Se trata de una decisión histórica con el objetivo de que israelíes y palestinos alcancen la paz. Es una cuestión de justicia histórica y una necesidad perentoria para lograr la paz. Es la única solución posible para alcanzar un futuro de paz: un Estado palestino que conviva con Israel en Paz», ha sostenido Sánchez en su comparecencia.

El dirigente socialista ha defendido la creación de un Estado palestino «viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor, y con Jerusalén Este como su capital y unificadas bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina». «Si bien no corresponde a España definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con la resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 242 y 238, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso, no reconocemos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes», ha indicado.

Premio a los radicales

La Universidad de Sevilla (US) se ha terminado plegando ante la presión de unos grupo minoritario de estudiantes de ideología radical que, a través de distintas protestas -algunas de ellas con incidentes- exigían que rompiera todo tipo de relaciones con Israel.

Así, según ha anunciado este lunes el rector de la Universidad, Miguel Ángel Castro, se ha tomado la decisión de «suspender temporalmente» las relaciones académicas e investigadores con Israel y de aprobar ayudas económicas para los nueves alumnos palestinos que tiene en sus aulas. Estas ayudas serán para alojamiento, comida y seguros, entre otras cuestiones.