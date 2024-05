Sánchez reconoce Palestina y pide quitar territorio a Israel con «un corredor entre Cisjordania y Gaza»

España ha reconocido finalmente al Estado de Palestina. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una declaración institucional desde el Complejo de la Moncloa para formalizar este paso. Lo ha hecho antes del Consejo de Ministros, donde se aprobará de forma oficial este reconocimiento. Noruega e Irlanda también se han unido a este reconocimiento. «El Estado de Palestina debe ser, en primer lugar, viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor, y con Jerusalén Este como su capital», ha afirmado el dirigente socialista.

«El Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se suma así a los más de 140 países que ya reconocen oficialmente a Palestina. Se trata de una decisión histórica con el objetivo de que israelíes y palestinos alcancen la paz. Es una cuestión de justicia histórica y una necesidad perentoria para lograr la paz. Es la única solución posible para alcanzar un futuro de paz: un Estado palestino que conviva con Israel en Paz», ha sostenido Sánchez en su comparecencia.

El dirigente socialista ha defendido la creación de un Estado palestino «viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor, y con Jerusalén Este como su capital y unificadas bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina». «Si bien no corresponde a España definir las fronteras de otros países, nuestra visión está plenamente alineada con la resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 242 y 238, así como con la posición que tradicionalmente ha mantenido la Unión Europea. Por eso, no reconocemos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes», ha indicado.

Pedro Sánchez ha explicado que el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España «no va contra nadie» y «menos contra Israel», un país al que ha definido como «amigo» y con el que pretende mantener «la mejor relación posible». El Gobierno de Israel rechazó de forma rotunda esta decisión la semana pasada, llamando a consultas a su embajadora en España con el fin de romper relaciones diplomáticas con nuestro país.

«Esta decisión refleja también nuestro rechazo total a Hamás, una organización terrorista que está en contra de la solución de dos Estados», ha apostillado Sánchez. Este grupo terrorista aplaudió la semana pasada la decisión del presidente del Gobierno de reconocer a Palestina y lo definió como «un paso importante» para sus derechos. Además, uno de los órganos de propaganda de Hamás que este reconocimiento llega después de los «benditos» atentados contra Israel: «El mundo no habría prestado atención si no fuera por ello, y los años perdidos que experimentó Palestina a través de negociaciones inútiles son la mayor prueba de ello».

La «prioridad más urgente», según Sánchez, es «poner fin a la crisis sin precedentes en la Franja de Gaza». «Hago un llamamiento, una vez más, a un alto el fuego permanente, a la entrada de ayuda humanitaria y a la liberación inmediata de los rehenes israelíes en manos de Hamás», ha recalcado.

Nuevo giro en la política exterior

Este reconocimiento es un nuevo giro del Ejecutivo de Sánchez en materia de política exterior, que no cuenta ni con el respaldo de una mayoría parlamentaria, ni con el de la Unión Europea ni el de los Estados Unidos. Esta acción le sirve a Sánchez para reconstruir puentes con algunos de sus socios, como Sumar, Podemos, Bildu o ERC, tras varias derrotas parlamentarias sufridas en los últimos días en el Congreso. El PNV y Junts no comparten esta decisión.

Hace ya algunas semanas, durante un viaje a Oriente Próximo, Pedro Sánchez anunció su voluntad de reconocer a Palestina al margen de los grandes países de la Unión Europea, rompiendo de esta forma con el consenso comunitario. Por ello, el dirigente socialista justifica su decisión de «hacerlo de forma bilateral, pasando de las palabras a la acción».

Sánchez ya anunció la semana pasada en el Congreso este reconocimiento, asegurando que el reconocimiento de Palestina por parte de España es «un acto de paz, de justicia y de coherencia». «El Gobierno es consciente y coherente con el sentir pacifista del pueblo español, velando por los derechos humanos. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción. Por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo», esgrimió.

Tras la aprobación del reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Consejo de Ministros, tendrá lugar la rueda de prensa habitual para que los miembros del Ejecutivo den más detalles sobre este nuevo giro de Sánchez en materia de política exterior.