Israel avisa a España: «No permaneceremos callados ante un Gobierno que premia el terror»

El Gobierno de Israel ha amenazado este lunes con «hacer daño a los que le hagan daño», haciendo hincapié en que «los tiempos de la Inquisición han terminado» y ha detallado que la orden que prohíbe al Consulado de España en Jerusalén dar servicio a los palestinos entrará en vigor el 1 de junio, en el marco de la respuesta israelí a la decisión de Madrid reconocer el Estado de Palestina.

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales el ministro de Exteriores israelí, Yisrael Katz, señalando que Israel «no permanecerá callado ante un Gobierno que premia el terrorismo y cuyos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, corean el lema antisemita «‘Del río al mar, Palestina será libre’». «Aquellos que premien a Hamás e intenten establecer un Estado terrorista palestino no tendrán contacto con los palestinos», ha manifestado también en el comunicado.

Además, Katz ha recalcado que las declaraciones de Díaz suponen una «afrenta a la soberanía y a la seguridad de Israel», motivo por el que limita los servicios consulares a «los residentes en el distrito consular de Jerusalén». En este sentido, destaca que esta política «no se aplica a los servicios consulares a ciudadanos españoles» y advierte de que «si esta política no es respetada, el Ministerio no dudará a la hora de adoptar medidas adicionales».

Esta carta viene seguida de un vídeo, publicado nuevamente por Katz en sus redes sociales, en el cual se puede escuchar una melodía española que mezcla imágenes de una pareja bailando flamenco con la violencia de los terroristas de Hamás durante los atentados. Todo bajo un demoledor mensaje: «Hamás: Gracias España».

El ministro, además, acompañó el vídeo con un comentario dirigido al presidente de España: «Pedro Sánchez, Hamás te da las gracias por tu servicio». La grabación dura 18 segundos y arranca con una bandera de España que da paso a las imágenes de los terroristas islamistas mezcladas con el baile flamenco.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 26, 2024