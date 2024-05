El centro Simon Wiesenthal, que lleva el nombre del conocido cazanazis, ha emitido una carta abierta a Pedro Sánchez después del reconocimiento de manera unilateral del Estado de Palestina, aplaudido por los terroristas de Hamás. En su misiva, Shimon Samuels, director emérito de Relaciones Internacionales, ha recomendado a Sánchez que «se centre en tratar con sus propios terroristas, en vez de instar a los palestinos a practicar el terror en Israel».

«Le sugerimos que España permita a Naciones Unidas decidir si Cataluña, el País Vasco o Galicia puedan convertirse en independientes. ¡Le sorprendería!», ha señalado en referencia a una petición de la legisladora de Israel Sharren Haskel en respuesta al reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno de Pedro Sánchez, aplaudido por Hamás.

«Le sugerimos que España investigue la infiltración iraní, especialmente a través de sus medios de propaganda en Latinoamérica», prosigue la carta en referencia sin mencionarla de forma directa a la TV en español de la República Islámica de Irán Hispan TV, en la que Pablo Iglesias tuvo un espacio La tuerka, utilizada por el régimen de los ayatolás en difundir sus ideas en contra de Israel, Estados Unidos y el resto de Occidente.

«Señor, primer ministro, ¿le recordamos que Cataluña ha buscado la independencia durante décadas, y que España ha sofocado sus aspiraciones? ¿Deberíamos recordarle que los nacionalistas vascos de ETA que están ahora en la cárcel con sentencias de 30 años por asesinato? En comparación con Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos terroristas, son los niños del coro. ¡Pero, son su problema, no el nuestro!», le señala en la carta Shimon Samuels, en referencia a lo que se considera una clara injerencia de la política de Sánchez en Israel, el cual en su visita a Jerusalén amenazó a Netanyahu con reconocer el Estado de Palestina y convocó una rueda de prensa en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, minutos antes de que se liberarán los primeros rehenes para elevar su perfil internacional.

«Es necesario recordarle que su aliado Podemos ha supuestamente encontrado inspiración y mantiene lazos históricos con regímenes que de forma abierta están contra el derecho de Israel a existir, como los chavistas en Venezuela, los sandinistas en Nicaragua o la ANC en Sudáfrica o el régimen de los mulás en Irán», ha destacado sobre los socios comunistas de Sánchez después del reconocimiento del Estado de Palestina, aplaudido por Hamás.

«Añadido a sus posturas en contra de la OTAN y la Unión Europea, ¿uno se pregunta si en sus intereses se encuentran entre los de España y los españoles?», ha resaltado en clara referencia a todas las declaraciones de los miembros de Podemos en contra de la Alianza Atlántica y la Unión Europea. «Pero, también es su problema, no el nuestro», ha vuelto a subrayar, en referencia a las manifestaciones de los entonces ministros de Podemos cuando se celebró la cumbre de la OTAN en España.

«Es impactante saber que España ha decidido unilateralmente reconocer el Estado de Palestina. Es impactante porque su movimiento político se celebra por Hamás, en sus propias palabras: ‘Consideramos que es importante paso adelante afirmando el derecho a nuestro territorio’. Bien, todos sabemos que los terroristas quieren ‘su territorio’, su infame ‘desde el río hasta el mar’», han señalado sobre esta frase, que además ha pronunciado de forma reciente la vicepresidenta Yolanda Díaz, utilizada por los terroristas de Hamás y otros grupos para llamar a la erradicación del Estado de Israel. Un gesto de la vicepresidenta de Pedro Sánchez que ha sido criticado por diferentes asociaciones judías.

«Esto significa que el 7 de octubre, un día de infamia, violación, asesinato y secuestro, se ha convertido en el ‘día clave’ del Estado de Palestina», ha resaltado Shimon Samuels, director emérito de Relaciones Internacional del Centro Simon Wiesenthal, en referencia a la masacre de Hamás en Israel con motivo de su carta a Pedro Sánchez.

¿Quién era Simon Wiesenthal?

Simon Wiesenthal, superviviente de los campos de exterminio nazis, dedicó su vida a documentar los crímenes del Holocausto y a dar caza a los autores que siguieron en libertad después de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. «Cuando la historia mire hacia atrás», explicó Wiesenthal, «quiero que la gente sepa que los nazis no pudieron matar a millones de personas y salir impunes». Su trabajo sirve de recordatorio y advertencia para las generaciones futuras.

Como fundador y director del Centro de Documentación Judía de Viena, este cazanazis, normalmente con la cooperación de los gobiernos israelí, austriaco, de la antigua Alemania Occidental y otros, descubrió a casi 1.100 criminales de guerra nazis, entre ellos Adolf Eichmann, el administrador de la matanza de judíos; Franz Murer, el carnicero de Wilno, y Erich Rajakowitsch, responsable de los transportes de la muerte en Holanda.

Los relatos de sus sombrías pesquisas se detallan en sus memorias, The Murderers Among Us (Los asesinos entre nosotros, 1967). Otros libros suyos son Velas de esperanza (1973), Girasol (1970), Max y Helen (1982), Krystyna (1987), Cada día un recuerdo (1987) y Justicia, no venganza (1989). En 1989, se rodó una película basada en la vida de Wiesenthal titulada Asesinos entre nosotros: La historia de Simon Wiesenthal. Fue producida por Home Box Office y protagonizada por el actor Ben Kingsley, que ganó un Oscar por su papel de Simon Wiesenthal.