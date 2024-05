Los talibanes también aplauden a Sánchez por el reconocimiento de Palestina: «Es un paso positivo»

El Gobierno talibán, al igual que los terroristas de Hamás, ha aplaudido este viernes la decisión de España, que también ha sido dictaminada por Irlanda y Noruega, de reconocer a Palestina como un Estado. Esta reacción ha surgido dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que España reconocería a Palestina de forma oficial el próximo 28 de mayo.

El Gobierno de facto de Afganistán ha lanzado un comunicado en el que expresa lo siguiente: «El Ministerio de Asuntos Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán acoge con satisfacción la decisión de la República de Irlanda, Noruega y España de reconocer el Estado palestino y la considera un paso positivo».

Mientras la mayoría de la Unión Europea y Estados Unidos critican la medida de España por precipitada y unilateral, los talibanes y Hamás aplauden a nuestro presidente Pedro Sánchez.

Afganistán considera el territorio palestino como «un derecho histórico y legítimo de la nación palestina y condena enérgicamente el genocidio en curso perpetrado por los invasores sionistas». El Gobierno afgano también pidió a la comunidad internacional, en particular a los Estados islámicos, que «tomen medidas urgentes» para prevenir el «desastre en curso», ya que consideran que «la ocupación sionista está tratando de provocar un cambio demográfico cometiendo crímenes de guerra».

La decisión de Sánchez de reconocer a Palestina como un Estado oficial ya ha tenido respuesta por parte del Israel. El Gobierno de Benjamín Netanyahu decidió llamar este miércoles a consultas a su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon. «Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamás», denunció el ministro Exteriores israelí, Israel Katz, en un comunicado.

Esta decisión se suma al mensaje previo transmitido por Israel en el que se llamaba a consultas a los embajadores en Noruega e Irlanda, Avi Nir-Feldklein y Dana Erlich, respectivamente, después de que estas naciones comunicasen que también reconocerán el Estado palestino el próximo 28 de mayo.

I have instructed the immediate recall of Israel’s ambassadors to Ireland and Norway for consultations in light of these countries’ decisions to recognize a Palestinian state.

I’m sending a clear and unequivocal message to Ireland and Norway: Israel will not remain silent in the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024