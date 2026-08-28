Ni Arizona ni Texas: el pueblo de Madrid que engañó a las cámaras de Hollywood durante décadas rodando películas del oeste

Mucho antes de que Almería se hiciera famosa por sus paisajes de película del Oeste, hubo otro lugar en España donde era posible encontrarse un paisaje y decorados, propios del Far West. Y estaba mucho más cerca de Madrid de lo que cabría imaginar. En Hoyo de Manzanares, en plena sierra madrileña, se levantó Golden City, considerado el primer gran poblado western permanente de Europa. Sus decorados sirvieron para rodar decenas de películas y acabaron formando parte de la historia de un género que encontraría en España algunos de sus escenarios más reconocibles.

La elección no fue casual ya que el paisaje de esta zona madrileña podía pasar ante las cámaras por algunos rincones de California y ofrecía justo lo que buscaban las producciones que empezaban a interesarse por España. Lo que inicialmente iban a ser unas pocas fachadas terminó convirtiéndose en un auténtico poblado del Oeste pensado para utilizarse en diferentes películas. Allí se rodaron El sheriff terrible y Cabalgando hacia la muerte, pero el título que terminaría colocando para siempre a Hoyo de Manzanares en la historia del cine llegaría poco después. Fue Por un puñado de dólares, dirigida por Sergio Leone y estrenada en 1964. La película no sólo resultó fundamental para el desarrollo del spaghetti western, sino que cambió la trayectoria de su protagonista. Clint Eastwood todavía estaba muy lejos de ser la estrella internacional que conocemos hoy, y aunque era conocido principalmente por su trabajo en la serie Rawhide, llegó a España para participar en una producción que tenía poco que ver con el glamur asociado a las grandes películas estadounidenses. Parte de aquella historia comenzó precisamente entre los decorados de este pequeño municipio madrileño.

El pueblo de Madrid en el que se rodaron películas del oeste

El origen de Golden City fue bastante más modesto de lo que después acabaría representando. Según ha explicado el director Víctor Matellano, unos productores italianos llegaron a Hoyo de Manzanares para rodar una película y la primera intención era construir unos decorados sencillos. Los responsables de la escenografía vieron, sin embargo, otra posibilidad.

En lugar de levantar unas fachadas para desmontarlas al terminar el rodaje, propusieron crear un poblado que pudiera utilizarse una y otra vez. La idea funcionó. Primero llegaron El sheriff terrible y Cabalgando hacia la muerte. Después lo harían nuevas producciones y Golden City se convirtió en uno de los lugares desde los que empezó a crecer el western europeo.

Cuando Clint Eastwood todavía comía bocadillos en los rodajes

La gran historia de Golden City está inevitablemente ligada a Por un puñado de dólares. Sergio Leone encontró allí parte del escenario para una película que terminaría siendo decisiva para el género y para Clint Eastwood. Matellano recuerda un rodaje bastante alejado de una superproducción. El presupuesto era ajustado y apenas había un coche para mover a miembros del equipo y actores. Eastwood comía bocadillos y aprovechaba los descansos para dormir la siesta.

Tampoco resultaba sencillo comunicarse con él. Pocas personas del equipo hablaban inglés y el actor permanecía bastante aislado. Era una situación difícil de imaginar viendo lo que ocurrió después: aquel joven intérprete acabaría convertido en uno de los nombres más importantes del cine.

Los vecinos también encontraron trabajo en el Far West madrileño

Los rodajes no sólo cambiaron durante unos años el paisaje de Hoyo de Manzanares. También tuvieron consecuencias en la economía de los municipios de alrededor. Cada película necesitaba figurantes, caballos, caballistas, transporte, comida y trabajadores. Una parte de esos recursos se encontraba directamente entre los vecinos de la zona.

Matellano señala que trabajar como figurante podía llegar a proporcionar el triple de lo que se cobraba por una jornada agraria, en una época en la que el campo seguía siendo una de las principales fuentes de ingresos de muchas familias. Él mismo conoce esa relación entre el pueblo y el cine por su propia familia: su padre, su abuelo y su tío participaron como caballistas en rodajes del Oeste.

Qué queda hoy de Golden City

Quien viaje actualmente a Hoyo de Manzanares no encontrará el antiguo poblado esperando al final de un camino. Cuando las películas dejaron de llegar, Golden City fue abandonándose poco a poco. Las construcciones se deterioraron, parte de la madera desapareció y el tiempo hizo el resto. De aquel escenario de pistoleros y forajidos apenas permanece hoy un antiguo abrevadero, conservado por la posibilidad de utilizarlo para el ganado. Reconstruir el poblado en su ubicación original tampoco parece sencillo. El terreno se encuentra actualmente dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, lo que complica una hipotética recuperación de aquellos decorados.

Las fiestas de Hoyo de Manzanares comienzan este 28 de agosto

Aunque el viejo Golden City prácticamente haya desaparecido, estos días ofrecen otro motivo para acercarse a conocer el municipio. Hoyo de Manzanares inicia hoy 28 de agosto sus prefiestas, antes de celebrar del 4 al 9 de septiembre las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Encina. La programación incluye actividades deportivas, música y propuestas para las peñas. Entre las citas posteriores estarán la Gran Noche Ochentera y el tradicional Día de la Caldereta, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional.

El programa terminará con un espectáculo piromusical en el que habrá fuegos artificiales y 140 drones. Una ocasión para conocer un pueblo de la sierra madrileña que, mucho antes de convertirse en escenario de sus fiestas, llegó a parecer ante una cámara un rincón del mismísimo Lejano Oeste.