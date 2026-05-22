Pablo Castellano, marido de María Pombo, ha sorprendido a sus seguidores tras compartir una imagen en el hospital. Sabido es que el empresario, pese a la fama de su mujer, siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar de su vida más íntima y, de hecho, casi siempre mide mucho lo que dice para proteger a su entorno. Sin embargo, con el paso de los años ha tratado de mostrarse más cercano con los más de 600 mil seguidores que acumula en redes sociales, a los que les ha contado el motivo por el que ha tenido que ir a hacerse unas pruebas.

¿Qué le pasa a Pablo Castellano, marido de María Pombo?

Aunque Pablo Castellano no ha explicado el motivo concreto de la prueba médica, todo apunta a que se trata de una revisión rutinaria o de seguimiento. La naturalidad con la que ha compartido el momento también parece enviar un mensaje de tranquilidad, lejos de cualquier dramatismo.

La imagen, tomada en el interior del centro hospitalario, refleja uno de los momentos más cotidianos y humanos del entorno influencer: el paso por consultas, revisiones y pruebas médicas que cualquier persona puede necesitar en algún momento. Y precisamente ahí es donde muchos seguidores han empatizado con el marido de María Pombo, quien acostumbra a mostrarse cercano y transparente en su día a día.

Lejos de convertir la situación en un gran anuncio, Pablo Castellano ha optado por la discreción. Sin fotografías personales desde la camilla ni mensajes alarmistas, únicamente ha querido dejar constancia de que «tocaba revisión». Una publicación sencilla que, sin embargo, ha bastado para generar una oleada de comentarios y preocupación entre sus seguidores más fieles.

Mientras tanto, María Pombo continúa centrada en sus compromisos profesionales y familiares. La creadora de contenidos, además, compartió recientemente que está a punto de ver la luz uno de sus proyectos más emocionantes, del que ya ha salido algún spoiler que apunta a que podría ser una línea de champús.

Por ahora, todo parece indicar que la visita al hospital forma parte de un control médico rutinario y que no habría motivos para la alarma. Aun así, la publicación ha servido para poner sobre la mesa un tema importante: la necesidad de realizar revisiones periódicas y prestar atención a cualquier señal relacionada con la salud digestiva.

Su plan posthospital

Tras abandonar el hospital y superar la revisión médica, Pablo Castellano también quiso compartir con sus seguidores cuál fue su «premio» después de horas de ayuno obligatorio por la prueba. El empresario publicó una nueva imagen en redes sociales mostrando el que habría sido su primer gran plan del día: una contundente tortilla de patatas acompañada de pan artesano de La Martinuca. «Llevo sin comer nada desde ayer a las 15:00 por la prueba que tenía hoy en el hospital. Así que imaginaos el hambre que tengo», escribió junto a la fotografía, dejando claro que el apetito acumulado era más que considerable.

Un gesto sencillo y cotidiano que volvió a conectar con sus seguidores, acostumbrados a ver la cara más natural y familiar del entorno Pombo-Castellano.