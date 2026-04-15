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La Comunidad de Madrid logra por cuarto año consecutivo el liderazgo como la comunidad autónoma con menor tiempo de espera para una operación quirúrgica en los hospitales de su sanidad pública, según los datos a 31 de diciembre de 2025 publicados esta tarde por el Gobierno central.

En Madrid, la demora para una intervención es de tan sólo 50 días, frente a la media de España, que asciende a 121, y a CCAA como Cataluña, disparadas a 142 días -casi el triple-.

Además, la Comunidad de Madrid también tiene el dato más bajo de pacientes con una espera superior a 6 meses para una operación —apenas el 0,8%— frente a la media nacional del 21,6% o el 32% que registra Cataluña.

De otro lado, según las mismas cifras del Ministerio de Sanidad, la región madrileña se encuentra entre las CCAA con menor tiempo de espera para una consulta con un médico especialista en su sanidad pública, con 68 días, mientras la media en España asciende a un total de 102 días, un +33% con respecto a la Comunidad de Madrid. La espera en Navarra para consultas sube a 152 días y a 120 en Cataluña.

La tecnología más avanzada, los mejores profesionales y una excelente coordinación de equipos logran que Madrid siga siendo la CCAA de España con la menor demora para una operación quirúrgica en sus hospitales.

Este 2026, Madrid tiene una inversión histórica para su sanidad pública con más de 11.000 millones de euros, el 36% de su presupuesto anual. Seis de sus hospitales acaban de renovar su liderazgo entre los 10 mejores de España, con La Paz y el Gregorio Marañón como los dos primeros del ranking.

La mejor sanidad de España mira al futuro con el inicio de las obras de su Ciudad de la Salud: 1.000 millones de inversión para el complejo sanitario público más grande de Europa y con lo último en la tecnología del sector.

Líder en ensayos clínicos

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha dado un paso firme en su apuesta por la investigación biomédica: durante 2024, participó —al menos con un centro investigador— en aproximadamente el 77,7 % de los ensayos clínicos autorizados en España, según el Registro Español de Ensayos Clínicos (REEC). De un total de 929 estudios autorizados en el país, 722 contaron con al menos un centro madrileño implicado.

La cifra supone, además, un incremento relevante respecto al ejercicio anterior: en 2023, la Comunidad había participado en 654 ensayos, lo que representa un crecimiento del 9,41 %. Este dato refuerza el papel de Madrid como polo de atracción nacional para la investigación clínica.

La Comunidad de Madrid dispone de 13 Fundaciones de Investigación Biomédica vinculadas a hospitales públicos y Atención Primaria, además de 8 Institutos de Investigación Sanitaria, lo que configura una infraestructura de primer nivel para gestionar, impulsar y acoger ensayos clínicos complejos.

Este tejido científico-investigador permite que la región participe no solo en un amplio volumen de estudios, sino que sea capaz de activar e implicarse en proyectos de alto impacto, como los vinculados al cáncer de pulmón, donde en 2025 ya se han lanzado 304 ensayos clínicos en la Comunidad, junto a 17 proyectos de investigación.

La importancia de estos datos trasciende el mero volumen: la alta participación implica mejores accesos para los pacientes a terapias innovadoras, una mayor atracción de inversión en I+D sanitaria, y un fortalecimiento del ecosistema científico-clínico madrileño. Cuando un paciente acude a un hospital público madrileño, no sólo se beneficia del estándar asistencial, sino que, cada vez más, puede formar parte de programas experimentales que prueban nuevos fármacos o dispositivos médicos.