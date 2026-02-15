Los proetarras acusan a OKDIARIO de amenazar al sanguinario Ternera por poner en su puerta una pulsera de la Guardia Civil

Para los proetarras que defienden al asesino Josu Ternera -en busca y captura desde diciembre- una pulsera de la Guardia Civil con el lema de El honor es mi divisa es una «amenaza a su integridad». Así lo recoge Naiz, que acusa a este periódico de amenazar al terrorista por, simplemente, dejar en su puerta una pulsera con la bandera de España.

Y es que este periódico ha localizado en Anglet (Francia) la casa en la que se esconde el etarra, considerado uno de los mayores líderes de ETA. En su visita, el periodista Cake Minuesa le dejó colgada en la aldaba de la puerta una pulsera que, por lo visto, es toda una «amenaza a su integridad física».

«Familiares de Josu Urrutikoetxea encontraron colgado en la aldaba de su vivienda un mensaje que remite a la Guardia Civil (…) una clara señal de amenaza a su integridad física», recogen los proetarras de Naiz en una publicación en la que muestran la pulsera.

El refugio de Ternera

En su visita al citado pueblo, situado a sólo 30 kilómetros de la frontera con España, OKDIARIO ha podido hablar con dos vecinos que han confirmado que Josu Ternera reside allí, pese a tener desde diciembre una orden de busca y captura.

El juez Santiago Pedraz emitió una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión sobre Josu Ternera por el delito de dirección de la organización terrorista en el marco de la causa sobre la financiación de ETA a través de las herriko tabernas.

En un intento de demostrar la inacción del Ministerio de Interior, el reportero Cake Minuesa se desplazó hasta Anglet y comprobó que la citada vivienda está habitada. De hecho, en un momento de la grabación se llega a ver humo saliendo de la chimenea. El periodista llamó a la puerta, pero nadie respondió.

El blanqueamiento de Josu Ternera

Los familiares del etarra han tildado la pulsera de «amenaza» haciéndose las víctimas, han declarado temer por su «integridad». Así lo recoge el diario proetarra Naiz. Una maniobra que se enmarca en el proceso de victimización y blanqueamiento de su figura.

Precisamente, este blanqueamiento también tuvo lugar en el documental de Jordi Évole No me llames Ternera, que fue estrenado en Nexflix sólo cuatro días después del aniversario de la matanza de ETA en la Casa Cuartel en Zaragoza, cuando Ternera era el jefe de la banda.

Ahora, los proetarras denuncian a través de la prensa que Ternera sufre «una persecución judicial»: «La amenaza llega en un contexto en que la persecución judicial española contra Urrutikoetxea no cesa. En diciembre se conoció una nueva euro orden de búsqueda, detención y encarcelación».

Orden de detención

La orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada por el juez Santiago Pedraz señala a ternera como jefe de ETA, al considerar que fue el quien dio órdenes de disolución de la banda el 3 de mayo de 2018. Contra el terrorista pesa otra euro orden en la misma causa, además de otra orden de extradición por la matanza en la casa cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinados a las 6:10 am del 11 de diciembre de 1987, cuando dormían 6 niños pequeños, dos mujeres embarazadas, un adolescente de 17 años y tres adultos, además de resultar heridas 88 personas.

Ya en 1987, en Anglet, la Guardia Civil detuvo a otro jefe de ETA, Santiago Arróspide Sarasola, conocido como Santi Potros, quien dirigió el atentado del centro comercial de Barcelona con 21 asesinados o en 1986 en atentado contra un trasporte colectivo de la Guardia Civil donde fueron asesinados 12 guardias civiles. Aquella detención supuso un hito en la Benemérita, ya que permitió poner freno a la letal campaña de atentados indiscriminados cometidos por los comandos terroristas que dependían de él.