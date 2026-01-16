Es el vídeo de socorro que enviaron los cuatro sanitarios del centro de salud de Brenes (Sevilla) atrincherados en una sala del recinto para escapar de la agresiones de un paciente magrebí: «Esta es la situación en la que nos encontramos hoy en Brenes, ha llegado un marroquí golpeando las puertas, nos ha golpeado a todos, y nos hemos tenido que atrincherar, no podemos salir, la Guardia Civil no viene y estamos tres mujeres y un hombre, no podemos abrir las puertas y la policía no llega, ha destrozado todas las puertas, la de entrada y la del mostrador».

La médico, la enfermera y la celadora del servicio médico se vieron obligadas a refugiarse en esta sala, mientras el paciente enfurecido intentaba echar la puerta abajo y les amenazaba de muerte. La angustiosa situación se prolongó durante largos minutos hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil que detuvo al agresor.

Los hechos tuvieron lugar este lunes cuando el agresor se presentó en el servicio de Urgencias del centro de salud, en un estado de gran alteración. El magrebí había participado en una pelea previa en la que había sido rociado en la cara con gas pimienta y exigía atención inmediata que recibió en ese mismo momento.

Tras recibir la atención y curas de los trabajadores sanitarios, el agresor no abandonó su actitud violenta y comenzó a exigir que le trasladaran de urgencia a un hospital. Ante la negativa de los sanitarios, que le recomendaron esperar, comenzó a golpearles y a destrozar el centro de salud.

El agresor, rompió dos puertas de cristal del centro y arrasó con todo el mobiliario que encontraba a su paso, mientras los sanitarios se vieron obligados a atrincherarse en una sala para evitar que continuara agrediéndoles. La tensión llegó a tal punto que, además de alertar a la Guardia Civil, los sanitarios mandaron un vídeo de socorro en las redes sociales mientras el agresor intentaba echar la puerta abajo.

El centro tuvo que cerrar por los destrozos

Finalmente, al ver que no podía seguir agrediendo a los sanitarios, el magrebí se encerró a su vez en otra sala y siguió destrozando el mobiliario y el material médico hasta su detención por la Guardia Civil cuando se decidió a abandonar el centro de salud.La primera consecuencia de lo ocurrido fue el cierre temporal del centro de salud de Brenes y la atención sanitaria fue derivada a otros centros sanitarios.

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES) ha condenado este nuevo episodio de violencia contra el personal sanitario y ha reiterado su rechazo absoluto a cualquier agresión, ya sea física o verbal, contra los profesionales sanitarios y las instalaciones públicas. Desde el Colegio advierten de que este tipo de comportamientos «constituyen una grave lacra que impacta no solo en los profesionales, sino también en el resto de usuarios del sistema sanitario público».

El sindicato de enfermería, SATSE, ha denunciado que no se puede permitir que enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas desarrollen su labor sin que se garantice su integridad física. La organización sindical exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que actúe para frenar una violencia que consideran especialmente grave en la provincia de Sevilla, reclamando que se implanten cámaras de vigilancia en los centros sanitarios, una medida que llevan años solicitando.