Leónidas: descubre la biografía del rey espartano

La película 300, dirigida por Zack Snyder y estrenada en 2006, se inspiró en la historia de Leónidas, rey espartano que supo ser uno de los más importantes de todos los tiempos de esta polis griega, gobernando en el siglo V a. C.

Ya situados en tiempo, respecto al espacio debemos decir que Esparta creció a la par de otras ciudades relevantes como Atenas, Tebas y Corinto, por lo que ésta es una gran ocasión para conocer nuevos detalles de su existencia.

Uno de los héroes griegos, Leónidas

El rey de los persas, Jerjes I había comenzado a preparar la invasión de Grecia en torno al año 490 a. C. quien contaba con el rey espartano exiliado Demarato entre su corte.

Las polis griegas consultaron al Oráculo de Delfos y esté advirtió de que, según el historiador griego Heródoto, el rey de Esparta moriría durante la batalla o sería conquistada. Ningún monarca espartano había perecido en combate.

A pesar de estar especialmente relacionado con Esparta, toda la Antigua Grecia supo rendirse a Leónidas. Su heroico papel durante las Guerras Médicas le convirtió en un personaje de culto hasta los tiempos actuales.

Nacido en el 540 a. C. y cuarto hijo del rey Anaxandridas II, Leónidas no fue monarca sino hasta el 485/488 a. C. Para entonces era un anciano -según la expectativa de vida de la época-, y pocos confiaban en sus aptitudes.

Este personaje fue clave para la conformación de la Liga Helénica, una alianza de las principales localidades griegas comandada por Esparta y él mismo, y fue así que se desarrolló su máxima gesta, la Batalla de las Termópilas.

Con cerca de 60 años, lideró un ejército de unos 6.000 soldados, superado varias veces por los persas. Logró resistir el avance del Imperio Aqueménida y, tal como el Oráculo había avisado, entregó su vida para que miles de griegos pudieran salvarse. Al año siguiente, la invasión persa sería definitivamente repelida en Platea.

Por eso es considerado uno de los más trascendentes hombres del origen de la Grecia moderna.

Los griegos resistieron exitósamente el ataque persa durante varios días, hasta que comenzaron a verse rodeados por el enemigo. Según Heródoto, Leónidas permitió que muchos de los soldados griegos se retirasen para salvar sus vida, pero el decidió permanecer por su carácter de rey y espartano.