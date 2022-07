El mito de los espartanos de Leónidas, ¿es todo real?

El cine y la literatura han elevado a la batalla de las Termópilas y al ejército de Leónidas a la categoría de mito. Cabe preguntarse si hay más de un dato exagerado en ello o es todo real. No falta quien asegura que se trata de una de las batallas más manipuladas de la historia.

El contexto histórico

La historia (y en parte también la leyenda) nos ha ido diciendo que 300 atletas y musculosos espartanos bajo el mando del gran Leónidas I, se enfrentaron nada más y nada menos que a un enorme ejército de casi tres millones de persas. Los persas, siguiendo al conocido rey Jerjes, tenían el objetivo de conquistar la península griega e incorporarla a su imperio. Se decía que era el imperio más grande nunca visto.

A parte de los deseos de conquista, el rey Jejes tenía la intención de venganza por la derrota de su padre Darío, en la batalla de Maratón.

¿Cómo entender el ‘baile de cifras’ que hemos visto? Pues lógicamente los datos no eran los reales. Algunos expertos aseguran que los soldados persas estarían en torno a los doscientos mil. En cuanto a los espartanos, aunque no es fácil averiguar cuánto de verdad hubo en la cifra famosa de los 300, sí que se sabe que los espartanos no estaban solos en la batalla. En realidad, al ejército persa se enfrentaba una alianza de los espartanos con ejércitos atenienses y de otras regiones de Grecia.

El final de la batalla

El paso de los persas por las Termópilas (que dio nombre a la batalla) fue condicionante del final de la batalla. Se dice que algo más de cinco mil guerreros al mando de Leónidas (¿ya no eran 300?), impidieron el avance de Jerjes. Tras una traición y una serie de malas estrategias, Leónidas resistió hasta la muerte con una pequeña parte de sus efectivos. Cuando la noticia llegó a los aliados griegos, tomaron la decisión de marcharse, y el ejército de Jerjes siguió su avance y conquista sin obstáculos.

La influencia nazi

Esta imagen que ha pasado a la historia de una Esparta llena de connotaciones militares, y con una especie de selección natural entre sus guerreros, formó parte de la propaganda del partido nazi, en tiempos de la segunda guerra mundial. El propio Hitler mostraría su admiración por los valores y la resistencia espartana.

El historiador Heródoto, buen conocedor de la sociedad espartana, en ningún momento dijo que se tratara de una sociedad militar o basada en la guerra o en el ejército. Tampoco de una gente fía, intolerante con la llegada de extranjeros, como también se ha dicho de ellos.