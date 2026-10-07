David Silva vuelve por sorpresa al fútbol tres años después de su retirada

David Silva ha anunciado que regresa al fútbol a sus 40 años. El jugador canario volverá a vestirse de corto tres años después de que anunciara su retirada tras sufrir una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla. Silva vestirá los colores del Supreme Sha Tin, equipo de la liga de Hong Kong. El club asiático ha anunciado el fichaje este miércoles, explicando que el de Arguineguín viajará en los próximos días a Hong Kong para comenzar a ejercitarse con su nuevo club.

La vuelta de David Silva a los terrenos de juego ha sido toda una sorpresa. A los 37 años, después de una gran campaña en la Real Sociedad, una grave lesión durante el inicio de la pretemporada precipitó su adiós. Un contratiempo que no le ha privado de seguir trabajando, en silencio, para volver a pisar el césped como futbolista en activo. Ahora, con 40 años el canario regresa de su retiro para probarse en el campeonato liguero de Hong Kong, en el que se han disputado cuatro jornadas hasta la fecha.

En una mañana de miércoles en la que Pedro Rodríguez, también parte de la España campeona del mundo en 2010, anunciaba su retiro, David Silva ha sorprendido con el movimiento opuesto. Con el retorno del ex de Real Sociedad, Manchester City y Valencia, la lista de supervivientes del éxito en Sudáfrica vuelve a estar conformada por cinco nombres. Raúl Albiol, Sergio Ramos, Juan Mata y Javi Martínez completan el quinteto al que se ha sumado Silva. Además, el de Arguineguín es el único con contrato vigente en la presente temporada.

El mensaje de David Silva en su vuelta al fútbol

Los caminos del fútbol han llevado a David Silva a Hong Kong, más concretamente, al Supreme Sha Tin. «Queremos anunciar oficialmente que el legendario centrocampista español con el dorsal número 21, David Silva, se ha incorporado al Supreme Sha Tin. Llegará pronto a Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos con el equipo y ponerse a punto para alcanzar su mejor forma física antes de debutar sobre el terreno de juego. ¡Estad atentos!», ha expresado el club asiático en un comunicado. Del mismo, se deduce que el campeón del mundo en 2010 aún no está listo para jugar.

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El propio futbolista también ha dedicado unas palabras a su nueva afición tras su reciente fichaje. «Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin y con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y también del fútbol, por supuesto. Estoy deseando ir allí. Nos vemos pronto y les mando un saludo», ha declarado David Silva en un vídeo en sus redes sociales.