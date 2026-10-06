David Concha, ex de la Real Sociedad, se retira con 29 años: «A veces es casi imposible salir del pozo»

La retirada de David Concha a los 29 años ha sorprendido al mundo del fútbol. El ex jugador de la Real Sociedad ha decidido poner punto final a su carrera profesional después de una trayectoria marcada por las expectativas que generó desde muy joven, los cambios de equipo, las cesiones y algunos momentos complicados que terminaron alejándole de las expectativas generadas siendo un adolescente. El futbolista cántabro ha hecho pública su decisión de colgar las botas a través de un emotivo mensaje en redes sociales en el que reconoce que no ha sido sencillo cerrar una etapa que durante muchos años ha sido el motor de su vida.

«Nunca es fácil cerrar una etapa, y mucho menos cuando ha sido el motor de mi vida durante tantos años. Pero todo tiene un fin y, por muchas cosas que uno deje atrás, siempre hay un mundo nuevo esperándole. No ha sido una decisión sencilla, y me he querido tomar un tiempo antes de anunciar públicamente el final de mi carrera deportiva», comienza el joven en su carta abierta.

David Concha agradece todo el apoyo recibido durante su carrera: «Al fin y al cabo, esta despedida os la debía en gran parte a muchos de vosotros: a toda la gente que me ha acompañado y ha depositado su confianza en mí. Clubes, aficiones, trabajadores, compañeros, cuerpos técnicos, pero sobre todo a los muchísimos amigos que he hecho a lo largo de estos años, tanto dentro como fuera del ámbito profesional».

Reconoce que ha pasado por momentos complicados, pero confía en que todo eso le ha ayudado a ser lo que ahora es: «Han sido muchas ciudades y muchas vivencias. Y es evidente que en el fútbol, como en la vida, uno pasa por momentos buenos y momentos no tan buenos. Temporadas en las que todo va rodado y uno es inmensamente feliz, y otras en las que parece que todo se pone en tu contra y resulta casi imposible salir del pozo. Todas y cada una de ellas me han hecho ser quien soy y estar donde estoy hoy. Y por eso, solo puedo decir que me siento orgulloso y agradecido por todo lo que he podido vivir y compartir con todos vosotros. Gracias fútbol».

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David Concha nació en Santander el 20 de noviembre de 1996 y comenzó a destacar muy pronto en las categorías inferiores del Racing. Su progresión llamó la atención de la Real Sociedad, que apostó por él en 2015. El club donostiarra lo incorporó procedente del Racing cuando era considerado una de las grandes promesas del fútbol español. Antes de llegar a consolidarse en el primer equipo salió cedido al Numancia para continuar con su formación. Su estreno con la Real Sociedad se produjo en la temporada 2016/17. Aquella campaña disputó 11 partidos oficiales con el primer equipo, ocho de ellos en Liga y tres en Copa del Rey, aunque no consiguió marcar ningún gol. Posteriormente pasó por el Barcelona B y también tuvo una experiencia en Japón con el Gamba Osaka antes de poner fin a su relación contractual con la Real Sociedad.

A partir de entonces comenzó una etapa muy diferente en su carrera. El futbolista pasó por el Badajoz, el Hammarby sueco, el Nástic de Tarragona y finalmente el Racing de Ferrol. En Tarragona encontró uno de los capítulos más especiales de sus últimos años, siendo protagonista en dos intentos de ascenso que terminaron con derrota en el playoff, primero frente al Málaga y posteriormente ante la Real Sociedad B. Una carrera que quizás no llegó a ser lo exitosa que muchos esperaban, pero el deporte y el fútbol es así y el futbolista se retira orgulloso de lo conseguido.