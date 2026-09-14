El Rayo acusa a la Comunidad de Madrid de falta de «compromiso» por no dejarles jugar en Vallecas pese a la auditoría favorable

El Rayo Vallecano jugará su tercer partido como local fuera de Vallecas esta temporada y no ha dudado en acusar al Gobierno de la Comunidad de Madrid por su supuesta falta de «compromiso». Según la versión difundida por el club, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, se comprometió a levantar la cautelar sobre la rescisión unilateral de la concesión del estadio de Vallecas si recibían la auditoría con un resultado favorable. «El propio consejero ha reconocido, en una entrevista en la televisión pública de la Comunidad, Telemadrid, que disponen de dicha auditoría», señala la entidad, que informa que jugará de nuevo en Leganés ante el Espanyol.

De esta manera, el Rayo vuelve a cuestionar al Gobierno regional, al que ya atacó hace unas semanas al acusarles de esperar siete meses para poner en conocimiento del club la auditoría anterior y quitarles la concesión que tenían hasta 2039 del estadio para dársela a un inversor que acceda a reformar Vallecas.

Ahora, la entidad que dirige Raúl Martín Presa señala que desde el viernes 11 de septiembre «tuvo conocimiento de que dicho informe era favorable» y que éste «había sido remitido a la Comunidad de Madrid». Un informe que, en boca del propio Rayo, ha sido realizado por una «empresa contratada por la propia Comunidad». Desde la entidad franjirroja afirman que no se «comprende que todavía no se haya producido el alzamiento de la medida cautelar», puesto que se cumple «la condición que el propio consejero señaló para acordarlo de forma inmediata».

Señalan que volverán a jugar en Butarque y que es un «enorme perjuicio que supone para nuestra afición, nuestros jugadores y el club», puesto que nuevamente la afición no asistirá al partido en masa, como sí que hacían en Vallecas y que deberá abonar un canon mayor por el alquiler del estadio y el dispositivo de seguridad que monta el Ayuntamiento de Leganés. En los últimos partidos, el Rayo Vallecano ha sumado cuatro puntos en los partidos jugados allí de seis posibles, pese a no llegar a 5.000 espectadores en las gradas. En esta ocasión, lamentan, serán menos, debido a que «no se permite la venta de entradas al público general» al ser un partido de alto riesgo.

Comunicado del Rayo Vallecano

Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D. informa de que ha mantenido hasta el último momento la confianza en el compromiso expresado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, quien manifestó en repetidas ocasiones que, en cuanto recibiera el informe favorable firmado por los auditores de CEDIAL, empresa contratada por la propia Comunidad, se procedería al alzamiento inmediato de la medida cautelar de suspensión de la concesión del Estadio de Vallecas.

El Club tuvo conocimiento de que dicho informe era favorable y había sido remitido a la Comunidad de Madrid el pasado viernes, 11 de septiembre, por la mañana, circunstancia que trasladó a la Comunidad de Madrid. Hoy, el propio consejero ha reconocido, en una entrevista en la televisión pública de la Comunidad, Telemadrid, que disponen de dicha auditoría.

Por ello, el Rayo Vallecano no comprende que todavía no se haya producido el alzamiento de la medida cautelar, pese a cumplirse la condición que el propio consejero señaló para acordarlo de forma inmediata.

Ante esta situación, y con el enorme perjuicio que supone para nuestra afición, nuestros jugadores y el Club, nos vemos obligados a comunicar que el partido se celebrará en el Estadio Municipal Ontime Butarque, designado como recinto alternativo para esta jornada.

El encuentro ha sido declarado, por las autoridades, de alto riesgo y, en la reunión mantenida esta mañana, se nos ha comunicado que no se permite la venta de entradas al público general. Por el momento, únicamente se ha autorizado el canje de entradas para abonados durante el día de hoy.

Mantendremos comunicación directa con la Policía para tratar de habilitar también el canje durante el día de mañana. No obstante, recomendamos a nuestros abonados que retiren sus entradas hoy, ya que, por el momento, no podemos garantizar que sea posible hacerlo mañana.

Para facilitar la recogida, las taquillas del Estadio de Vallecas permanecerán abiertas desde este momento y de forma ininterrumpida hasta las 23:59 horas de hoy.

Rayo Vallecano ha realizado gestiones con el CD Leganés y LALIGA para que las entradas pudieran descargarse de forma digital. Sin embargo, no ha sido posible habilitar esta opción por motivos técnicos ajenos, en esta ocasión, al Club.