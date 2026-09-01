El Rayo acusa a la Comunidad de Madrid de ocultarle la auditoría de Vallecas durante siete meses para quitarle la concesión

El Rayo Vallecano ha lanzado un duro comunicado contra la Comunidad de Madrid en el que intenta desmontar los motivos del Gobierno regional para retirarle la concesión del Estadio de Vallecas. El club afirma que el informe de la auditoría presentado el 14 de julio procede de un documento elaborado el 12 de diciembre de 2025 y que durante siete meses ocultaron el resultado de dicha inspección, puesto que no se lo comunicaron al conjunto franjirrojo. Según señala el escrito, meses después han utilizado el resultado de ese informe para retirarle la concesión del estadio que tenían hasta 2039.

Aseguran que desde que se creó el informe de la auditoría en el mes de diciembre, al club no se le comunicaron las deficiencias que en él se detallan y no se solicitó que se ejecutaran los trabajos pertinentes en las instalaciones para solucionarlos. Además, el Rayo cuestiona esa auditoría por completo, sosteniendo que hay errores importantes, al afirmar deficiencias graves sobre incendios y en el Plan de Autoprotección. De hecho, apuntan que tienen y presentaron varios de los certificados y de la documentación que, según la Consejería, no estaba en regla o no se había presentado.

En el comunicado se da por hecho que la Comunidad de Madrid retrasó deliberadamente el anuncio del informe de la auditoría, así como el traslado del resultado del mismo al club. Señalan que el informe fue firmado el 14 de julio a las 13:40 horas y que sólo 85 minutos después un técnico de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid ya había redactado una valoración de 12 páginas sobre un documento de más de 120 páginas.