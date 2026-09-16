El incendio de Tuéjar arrasa 690 hectáreas, deja 2 bomberos heridos y amenaza una reserva de la biosfera

Un grave incendio forestal en el término de Tuéjar (Valencia), una población de algo menos de 1.300 habitantes ubicada en la comarca de Los Serranos, ha calcinado ya 690 hectáreas. En las tareas de extinción han resultado heridos dos bomberos forestales. El fuego y el humo han obligado al desalojo de 25 personas en la zona afectada.

Las llamas se han originado a las 16:00 horas de este martes en una zona que forma parte de una reserva de la biosfera. El viento y la humedad han ido complicando las tareas de los bomberos hasta situarlo fuera del control de los medios de extinción. En torno a las 19:00 horas, también de este martes, se ha declarado la situación 2 del plan especial de incendios forestales, momento en que las autoridades han movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El incendio forestal de Tuéjar se ha producido justo después de un crítico verano caracterizado por las altísimas temperaturas y la humedad en la Comunidad Valenciana, en que los incendios forestales han devorado cerca de 11.000 hectáreas en este territorio, una cantidad muy superior a las poco más de 1.000 hectáreas calcinadas que se produjeron a lo largo del verano de 2025.

En el caso del incendio forestal de Tuéjar, en la provincia de Valencia, la gravedad del mismo es enorme. Hasta el punto de que, para este mismo miércoles, está prevista la movilización de nueve unidades terrestres, dos helitransportadas y cinco autobombas de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana; tres dotaciones y cinco brigadas forestales, también de bomberos forestales; dos dotaciones de cada uno de los consorcios de bomberos de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia; dos dotaciones del área de seguridad de Castellón; 11 medios aéreos, de los que nueve son de la Generalitat Valenciana y dos del Gobierno; una sección de la UME y cuatro brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica.