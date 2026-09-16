Génova retrasa aún más la designación del candidato del PP a la Generalitat Valenciana: no será este mes

La junta directiva del Partido Popular del próximo 28 de septiembre no abordará la designación de los candidatos autonómicos para las elecciones del próximo año, según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes de la formación. Por consiguiente, tampoco la del actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Esta decisión implica que Pérez Llorca tendrá que abordar el debate de política general de la autonomía, que precisamente arranca este 28 de septiembre, sin tener confirmada su continuidad. E implica, también, que Pérez Llorca tendrá que asistir sin estar confirmado a los actos del próximo 9 de octubre, el Día de la Comunidad Valenciana. Una fecha que estaba marcada en el calendario oficial del PP valenciano como el arranque de la precampaña en la confianza de que este 28 de septiembre Pérez Llorca fuera confirmado para liderar las listas del PP valenciano en mayo de 2027.

Sin embargo, los sucesivos retrasos de la dirección nacional del PP para designar a Pérez Llorca evidencian que Génova, que lleva todo el verano valorando con precisión milimétrica quiénes serán sus aspirantes en las autonomías, aún no lo tiene claro. Porque, en caso de que lo tuviera, ya habría sido designado.

Se da la circunstancia de que el pasado viernes, con motivo de la cena de inicio del curso político del PP valenciano, celebrada en El Puig (Valencia), la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, que acudió en representación de Génova y en respuesta a la invitación del PP de la Comunidad Valenciana, dedicó una parte de su intervención a poner en valor la importancia de todos los miembros del partido, fuera cual fuera la responsabilidad para la que resultasen finalmente designados. Y puso como ejemplo el suyo propio. Esa parte del discurso de Ester Muñoz, que inicialmente no tuvo una gran trascendencia, sí está siendo comentada ahora en círculos políticos valencianos.

Con anterioridad, ni el propio Alberto Núñez Feijóo, con motivo de un acto del PP de la provincia de Valencia, en Sueca, ni el secretario general, Miguel Tellado, en un desayuno informativo en que presentó al propio Pérez Llorca, en Valencia, confirmaron a Pérez Llorca.

Juanfran Pérez Llorca alcanzó la presidencia de la Generalitat Valenciana el pasado día 2 de diciembre, con el apoyo de Vox, tras la renuncia de Carlos Mazón. Desde entonces, ha acometido la elaboración y aprobación de unos nuevos presupuestos y ha intensificado la política de bajada de impuestos, pero también ha afrontado una huelga de educación que ha desembocado en una amplia reforma de la política de infraestructuras educativas.

Hasta el momento, Génova sí ha ratificado a los tres candidatos a las alcaldías de las tres capitales de las provincias de la Comunidad Valenciana, que serán María José Catalá (Valencia); Begoña Carrasco (Castellón) y Luis Barcala (Alicante), si bien se da por sentada también la continuidad de Pablo Ruz como alcalde de Elche, la tercera ciudad por número de habitantes de la autonomía.