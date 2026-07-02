TVE compra 5 series feministas emitidas en Grecia, Italia y Reino Unido: ¿Cuánto paga por los derechos de emisión?

RTVE ha comprado cinco series europeas de índole feminista, emitidas antes en Grecia, Italia y Reino Unido. Se trata de La directora (La preside), Toda una mujer (A Woman of Substance), La gran quimera (The Great Chimera), La historia (La storia) y Las mujeres libres (Free Women).

Según ha indicado la corporación, las miniseries «llegarán próximamente a la programación» de la televisión pública, previsiblemente a la parrilla de La 1. Las miniseries, detallan, «hablan de empoderamiento femenino», y se han podido ver en la RAI italiana, la griega ERT o la británica Channel 4.

A excepción de La directora, todas las miniseries adquiridas para emitir en TVE son historias de época y es el mercado italiano el que cobra un peso mayor en el paquete, donde está representado por tres títulos.

La directora (RAI)

Un drama social sobre la llegada de Eugenia Liguori al Instituto Anna Maria Ortese, para dirigir el centro situado en un barrio humilde marcado por la delincuencia. La directora peleará para que sus alumnos no se dejen llevar por su entorno.

La gran quimera (ERT 1)

La adaptación de la novela homónima de M. Karagatsis (Dimitris Rodopoulos) es un drama romántico que relata la historia de Marina, la hija de una prostituta que se traslada a la isla de Siros en 1931. Una vez instalada y recién casada con un capitán de barco, empezará a conocer su patria adoptiva gracias a su pasión por la lengua y la literatura de la antigua Grecia, aunque el asombro por la cultura helena se convierte finalmente en desilusión.

Las mujeres libres (RAI)

Este drama aborda la relación entre un joven psiquiatra y una paciente. Mario Tobino regresa de la guerra y comienza a trabajar en un hospital mental femenino, donde conoce a Margherita, a la que su esposo ha internado tras una crisis nerviosa. Ambos tratan de encontrar, paradójicamente, la libertad dentro de los muros del centro en el contexto bélico de 1942.

La historia (RAI)

Narra la desgarradora historia de Ida Ramundo, una judía viuda que en 1941 debe sacar adelante en secreto a su hijo, fruto de una violación a manos de un soldado alemán. La guerra complica toda su vida aún más, especialmente cuando su hijo mayor decide irse al frente para luchar junto a los fascistas.

Toda una mujer (Channel 4)

Cuenta el ascenso de Emma Harte, una criada de Yorkshire con un carácter ambicioso que consigue alcanzar la mayor riqueza del mundo. Lo hará a base de romper barreras y desafiar los roles sociales impuestos en 1911. Sus 8 capítulos reimaginan el bestseller homónimo de Barbara Taylor Bradford.

¿Cuánto cuestan las series a RTVE?

Hay factores que hacen variar el precio de una serie europea, principalmente el número de episodios, el número de pases permitidos, la ventana y franja de emisión y el prestigio de la serie.

Además, adquirir los derechos de antena de este tipo de contenidos -paquetes de miniseries europeas de época, un formato cerrado- es una compra que suele hacerse por lote en lugar de por capítulos. De estar destinadas para el prime time de La 1, una miniserie europea de época y de éxito tiene un precio que oscila entre los 30.000 y 45.000 euros por capítulo, según las estimaciones del mercado. Si, en cambio, se programa en las tardes de La 1 o en fin de semana, el gasto puede reducirse (entre 15.000 y 25.000 euros).

En estos casos se suele negociar un precio cerrado por el paquete al completo, con una horquilla que abarca desde los 120.000 euros hasta los 320.000. De tener que asumir el coste del doblaje en España, habría que sumar entre 3.000 y 5.000 euros por episodio.

TVE tiene la obligación de dedicar, al menos, el 51% de la emisión anual a obras europeas, según la Ley General de la Comunicación Audiovisual.