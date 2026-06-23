La caída de González Fuertes: de amenazar al Real Madrid a ser fulminado por el CTA

Pablo González Fuertes deja el arbitraje. Lo hace tras un último año –o un poco más– de auténtica caída a los infiernos, de muchos errores y envuelto en una polémica inaudita tras sus amenazas al Real Madrid antes de la final de Copa del Rey de 2025, artífice también de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) y protagonista de un buen número de errores de bulto en el último curso 25/26.

«Hay que preservar nuestro estamento, pero no cabe duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas», esa fue una de las polémicas frases que pronunció Pablo González Fuertes, árbitro del VAR en la final de la Copa del Rey de 2025, en la rueda de prensa previa. El colegiado se quejó públicamente del Real Madrid, amenazando al club blanco: «No vamos a seguir permitiendo lo que está ocurriendo, en pocas fechas tendréis algo más. No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando».

Aquella polémica y desafiante rueda de prensa, donde también estuvo Ricardo de Burgos Bengoetxea, no derivó en ningún castigo, de hecho, González Fuertes se sentó en la sala del VAR y árbitro desde allí con la tecnología en una final que acabaría ganando el Barcelona. Aquella final copera sentó un precedente con González Fuertes, el inicio del fin, un punto de partida de su caída hasta su retirada del arbitraje un año después.

Fue dos meses después, tras la polémica rueda de prensa de González Fuertes, cuando, junto con otro nutrido grupo de árbitros españoles, crearían la AESAF, la Asociación Española de Árbitros de Fútbol, como recogió el BOE. Alejandro Hernández Hernández, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera, José María Sánchez Martínez, Guillermo Cuadra Fernández, César Soto Grado y Carlos del Cerro Grande son los otros siete impulsores de esta organización sindical, con varios ‘negreiros’ entre ellos…

La AESAF ha sido usada por lor árbitros como autodefensa, una herramienta más de protección para el cuerpo arbitral que dice sentirse atacada, condenando «cualquier mensaje que incite al acoso», aunque solamente en su dirección.

Pero es que la última temporada de González Fuertes al frente de las pantallas del VAR ha sido escandalosa por los incontables errores groseros que éste ha ido acumulando en cada encuentro. El trencilla no solamente ha seguido arbitrando sin problemas al Real Madrid, como el encuentro ante el Betis en Sevilla, en La Cartuja: se tragó un claro penalti por manos de Ricardo Rodríguez a disparo de Brahim.

La defensa a ultranza del Comité Técnico de Árbitros, el CTA, sobre González Fuertes también ha sido bochornosa durante este año. A través del programa Tiempo de Revisión, se ha ido defendiendo una y otra vez al colegiado pese a los errores de bulto de éste: tardó diez minutos en revisar dos acciones en el Betis-Rayo y no hubo quien le reprendiera.

Es por todo esto por lo que no sorprende realmente la nueva composición de la plantilla arbitral de Primera División para la temporada 2026/27, ya sin González Fuertes. El colegiado deja de formar parte del cuerpo del VAR y se retira de manera oficial, quién sabe si para volcarse con su sindicato…