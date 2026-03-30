De Mallorca a Murcia: la intensa Semana Santa de la Reina Sofía

Esta Semana Santa va a ser diferente para la Reina Sofía. La madre del Rey Felipe VI afronta estos días sin su hermana, la princesa Irene de Grecia, que falleció el pasado mes de enero. Doña Sofía ya ha retomado su agenda e incluso se ha quitado el luto, pero para ella no está siendo un momento fácil. Irene de Grecia era su escudera, su mejor apoyo, la persona que siempre estaba a su lado tanto en sus planes privados como en muchos actos oficiales. Por este motivo el Rey Felipe y las infantas Elena y Cristina están muy pendientes de ella.

Doña Sofía no ha tenido que afrontar solamente la muerte de la princesa Irene, sino que antes de que terminara el año tuvo que hacer frente al fallecimiento de su prima y gran amiga la princesa Tatiana Radziwill. Ellas dos eran las personas más cercanas a la madre de Felipe VI, quienes la acompañaban cada verano en Mallorca. En el caso de Irene, también en los viajes a Grecia y durante otros momentos del año.

La Reina Sofía en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Primera parada: Mallorca

Mientras que los Reyes aprovechan estos días para desconectar y reencontrarse con sus hijas, la Reina Sofía es la única que tiene actos oficiales durante la Semana Santa. Algo que ocurre todos los años pero que en 2026 cobra aún más relevancia dado que ella se encuentra en un momento complicado.

La Casa de S.M. el Rey confirmó la pasada semana que la Reina Sofía estaría este lunes en la Catedral de Palma para el tradicional concierto a beneficio de Projecte Homme Balears. Una cita a la que no falta cada Semana Santa. Doña Sofía llegó a Mallorca el viernes junto a la infanta Cristina, que no ha querido dejarla sola en estas fechas. Ambas fueron vistas en una iglesia en la ciudad este domingo, aunque no se tienen fotografías.

La Reina Sofía en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Jueves y Viernes Santo en Murcia

Aunque no está anunciado como parte de las actividades de la Casa Real, se espera que doña Sofía visite Murcia el próximo jueves. Es habitual que la madre del Rey Felipe VI aproveche la Semana Santa para acudir a alguna procesión, como ha hecho en los últimos años. Algunas veces estas visitas tienen una cobertura oficial -aunque no estén en la agenda de la Casa Real- y otras veces forman parte de sus planes privados.

En este caso ha trascendido que la Reina Sofía acudirá a ver dos de las procesiones más importantes de Murcia: la Solemne Procesión del Silencio y Santísimo Cristo de los Mineros y la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La primera de ellas se celebra la noche del Jueves Santo y está a cargo de la Cofradía California de Cartagena. Por su parte, la segunda tiene lugar el Viernes Santo y la organiza la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se la conoce como la de los Salzillos debido a las ocho tallas del escultor barroco Francisco Salzillo que procesionan.

La Reina Sofía en el funeral de la princesa Irene en Atenas. (Foto: Gtres)

Se espera que la Reina Sofía esté acompañada por sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina que, junto al Rey Felipe VI, están siendo un apoyo fundamental para doña Sofía.