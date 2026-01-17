El cariño de Letizia y la atención de Leonor y Sofía: los últimos veranos de Irene y Tatiana en Palma

Irene de Grecia siempre ha sido un miembro muy discreto de la familia del Rey. Su presencia constante a lo largo de los años no ha pasado desapercibida, pero tampoco ha querido llamar la atención. La princesa ha sido el mejor apoyo de la Reina Sofía durante décadas y su muerte deja, sobre todo en ella, un vacío que nunca podrá llenar.

La Casa Real ya ha confirmado los detalles de la despedida de la princesa. Un adiós de perfil bajo, tan discreto como ella misma vivió su vida, sin estridencias y con una gran vocación de servicio. Sus restos mortales descansarán en el cementerio de Tatoi, la finca en la que pasó una buena parte de su vida y en la que fue tan feliz junto a su familia. Allí reposan también sus padres y su hermano, fallecido hace tres años.

La infanta Cristina, la Reina Sofía e Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

El último año de vida de la hermana de doña Sofía ha estado marcado por su ausencia en citas públicas. La última vez que se la vio fue en Atenas en febrero de 2025, durante las celebraciones de la segunda boda del príncipe Nicolás. Desde entonces no ha vuelto a mostrarse en público, aunque hay constancia de que ha estado rodeada de sus seres queridos, en especial, de la Reina Sofía, que incluso aplazó su agenda para estar a su lado en sus días finales.

Los últimos veranos de Irene de Grecia

Aunque la última vez que se la vio en público fue en febrero de 2025 en Atenas, hasta el verano anterior Irene de Grecia fue a pasar las vacaciones en Mallorca. La princesa siempre pasaba la temporada estival en Marivent con la Reina Sofía y con Tatiana Radziwill y su marido. Allí disfrutaban de planes privados, paseos por la ciudad, visitas a mercadillos, tardes de compras y veladas con la Familia Real.

Al menos una vez cada temporada, los Reyes y sus hijas salían a cenar con doña Sofía y su círculo íntimo. Unas veladas en restaurantes de la isla en las que se mostraban como una familia normal, a pesar de la presencia de los fotógrafos y los curiosos que querían verlos de cerca.

La princesa Leonor y la infanta Sofía con Irene de Grecia y Tatiana Radziwill. (Foto: Gtres)

Precisamente en estos últimos veranos de Irene de Grecia -y también de su prima, Tatiana Radziwill-, pudimos ser testigos de la buena relación entre la Reina Letizia y la tía de Felipe VI -que ha sido casi una segunda madre para él-, así como de las atenciones de la princesa Leonor y de la infanta Sofía con ambas.

Doña Letizia, muy pendiente de Irene

En el verano de 2023 la princesa Irene todavía no necesitaba silla de ruedas, pero sí tenía algunas dificultades para caminar. Un apoyo que no dudó en brindarle la Letizia, que le ofreció su mano durante la salida privada que la Familia Real hizo a principios de agosto. No era la primera vez que veíamos a doña Letizia pendiente de la tía del Rey, sino que, en otras ocasiones y también en Mallorca, hemos podido ver a la Reina al lado de la princesa. Aquella vez, Tatiana Radziwill y su marido permanecieron en un segundo plano.

La Reina Letizia con Irene de Grecia. (Foto: Gtres)

La dedicación de Leonor y Sofía

Además de la atención de la Reina Letizia con la princesa Irene, en el verano 2024 -la última vez que viajó a Palma de Mallorca-, la princesa Leonor y la infanta Sofía fueron las encargadas de empujar las sillas de ruedas de Tatiana Radziwill y de Irene en esta tradicional salida familiar. La infanta Sofía se encargó de la princesa Irene, mientras que Leonor hacía lo propio con la prima de su abuela. La Reina Letizia no dejó de estar pendiente de que ambas estuvieran bien en todo momento al tiempo que doña Sofía iba del brazo del Rey Felipe. Nada hacía pensar entonces que sería el último verano de los dos grandes apoyos de la madre del monarca.