Primera Semana Santa de la Reina Sofía tras la muerte de la princesa Irene de Grecia el pasado mes de enero. La madre del Rey Felipe VI se ha trasladado hasta Mallorca, donde tiene previsto asistir a un acto oficial este lunes, tal como lleva haciendo desde hace años. Sin embargo, antes de este compromiso oficial doña Sofía se ha dejado ver en una procesión con motivo de la celebración del Domingo de Ramos.

Según han confirmado medios locales, la madre del Rey Felipe VI y la infanta Sofía han acudido a misa en la iglesia de la Bonanova, donde han participado en la bendición de los ramos. Una visita privada que no forma parte de la agenda oficial y de la que, de momento, no hay imágenes, ya que no se trata de un acto público.

La Reina Sofía en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Madre e hija llegaron a Mallorca el pasado viernes y no se ha confirmado cuánto tiempo van a estar en la isla o si van a recibir la visita de otros miembros de la familia del Rey. Eso sí, la Casa Real confirmó que doña Sofía estará este lunes por la noche en la Catedral de Palma en el tradicional concierto de Semana Santa a beneficio de Projecte Home Balears.

Una Semana Santa complicada

Para doña Sofía, esta Semana Santa es especialmente difícil, motivo por el cual la infanta Cristina no ha querido dejarla sola. Tanto ella como la duquesa de Lugo y el Rey Felipe están muy pendientes de su madre, que ya ha retomado con normalidad su agenda y ha dejado el luto tras la muerte de su hermana. De hecho, hace unos días la pudimos ver en su primer viaje internacional desde que falleciera Irene de Grecia.

La Reina Sofía en el funeral de la princesa Irene en Atenas. (Foto: Gtres)

La Reina Sofía y la princesa estaban muy unidas. Ambas residían juntas en el Palacio de la Zarzuela desde principios de la década de los 80 y era habitual que compartieran salidas privadas, así como algunos actos oficiales. Apasionada de la música y virtuosa del piano, la princesa Irene solía acompañar a doña Sofía a conciertos y citas oficiales similares.

Además de la muerte de la princesa Irene, en los últimos meses la Reina Sofía ha tenido que hacer frente a otros episodios difíciles. La muerte de su prima Tatiana Radziwill y la publicación de las controvertidas memorias de Juan Carlos I han supuesto dos duros varapalos para ella.

La Reina Sofía en Atenas con dos de sus nietas. (Foto: Gtres)

Sin misa de Pascua

Este año tampoco está previsto que la Familia Real asista al completo a la misa de Pascua en la Catedral de Palma. Aunque durante muchos años esta cita fue un compromiso ineludible en la agenda de los Reyes, desde la pandemia del coronavirus se interrumpió esta costumbre y no se ha vuelto a retomar.

Cita en Cartagena

Además de su presencia en Mallorca, se espera que la Reina Sofía viaje a Cartagena la próxima semana para asistir a una procesión allí. Medios locales han confirmado que la madre del Rey Felipe VI presenciará la procesión del Silencio de la Cofradía California y estará en la salida del cortejo desde la Real Sociedad de Amigos del País.

La Reina Sofía en una procesión en Mallorca. (Foto: Gtres)

Será el próximo Jueves Santo cuando doña Sofía se traslade a Murcia y será la primera visita real que recibe la Real Sociedad de Amigos del País desde la época de Isabel II. No se ha confirmado si estará sola o si la acompañará alguien de su familia.