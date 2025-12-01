Javier Tudela ha hecho una sincera reflexión de su 2025, marcado por la enfermedad de Marina Romero, su pareja. El hijo de Makoke, que durante estos meses ha optado por no pronunciarse sobre el delicado estado de salud de la madre de sus dos hijos, ha roto su silencio y ha explicado lo que ha aprendido de este año agridulce.

Javier Tudela hace un balance de año 2025

Este 2025 prometía ser un año pletórico para este clan y que estaba marcado por la gran boda de Makoke y Gonzalo Fernández. Sin embargo, a mediados de agosto, la colaboradora televisiva anunciaba por sorpresa que sus planes habían cambiado y que, finalmente, su enlace matrimonial -previsto para el mes de septiembre – se pospondría.

Horas después de la noticia, la tertuliana fue vista junto a sus hijos y su nuera en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, lo que hizo saltar todas las alarmas. Finalmente, fue la novia de su primogénito la que decidió dar un paso adelante y contar el bache de salud que atravesaba. Lo hizo a través de una carta a Javier Tudela, en el que le agradecía estar a su lado en este momento tan complicado.

Ahora ha sido el hijo de Makoke el que, tres meses después, ha dado cuenta de cómo ha sido este proceso y cómo valora el 2025. «En los próximos días, la gente publicará sus logros del año. Está bien si tu mayor logro del 2025 fue sobrevivir. Gracias por sostenerte aún cuando no sabías cómo hacerlo», ha escrito. Una publicación que se ha inundado de mensajes, como el de su madre: «Te quiero tanto», ha dicho su progenitora.

Hace solo unos días que la tertuliana de Fiesta -el magazín de los fin de semanas de Telecinco-, la que contó que su hijo, «le había sorprendido», aunque también tenía «momentos de debilidad, porque es humano».

El proyecto de Marina Romero

Este mensaje de Tudela llega después de que su novia, Marina Romero, apareciera en redes sociales para anunciar su nueva aventura empresarial que comenzó antes del diagnóstico de su enfermedad.

«Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo, Coucou Bebe, fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca. Espero que os guste tanto como a mi, ¿nos acompañas?», contó.

Coucou Bebe es el nuevo negocio de la cuñada de Anita Matamoros, una tienda online de juguetes para niños y accesorios, tal y como describe su página web: «En Coucou Bebe, entendemos la importancia de ofrecer a los padres productos de la más alta calidad para el cuidado y bienestar de sus pequeños. Nos enorgullece ser de tu confianza en este emocionante viaje de la crianza».