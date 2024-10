Preocupación por María José Campanario tras ser ingresada en el hospital

Tras pasar varios días ingresada en el hospital mencionado por razones que todavía no han trascendido, María José Campanario fue dada de alta y se trasladó con su familia a su casa en Arcos de la Frontera, continuándo así con su recuperación. No obstante, la esposa de Jesulín de Ubrique, que salió del hospital con un ojo cubierto y el rostro algo hinchado, tuvo que regresar al centro médico durante el fin de semana, siendo entonces operada de urgencia. «Aunque parecía que todo regresaba a la normalidad tras su breve estancia hospitalaria, durante el fin de semana tuvo que ser nuevamente ingresada para someterse a una operación», desvelan.

La noticia la ha adelantado la revista Semana, que detalla que Jesulín de Ubrique, pese a su también delicado estado de salud, se ha desplazado todos los días hasta el centro médico donde se encuentra hospitalizada su esposa, para mostrarle su apoyo. «Jesulín de Ubrique se ha mostrado muy serio durante sus apariciones el hospital donde se encontraba María José Campanario. No ha querido hacer ningún comentario sobre el estado de salud de su esposa ni sobre la dolencia que le habría llevado a tener que ser intervenida en las últimas semanas», cuentan.

Aunque no ha trascendido el motivo que ha llevado a María José Campanario a permanecer ingresada e intervenida quirúrgicamente, todo apunta a que su dolencia no tiene nada que ver con la enfermedad crónica que padece. María José tiene fibromialgia, una afección que se caracteriza por el dolor musculoesquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples áreas corporales y puntos predefinidos, y sin alteraciones orgánicas demostrables. «Es una enfermedad invisible, solo la percibimos los que la padecemos . Y es muy complicado que la gente a tu alrededor te entienda, porque hay días en los que realmente no te puedes mover y es bastante duro», confesó Campanario en una entrevista concedida a la ¡Hola! hace varios años.