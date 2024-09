El pasado domingo por la mañana, Jesulín de Ubrique fue dado de alta tras haber sido ingresado de urgencia en el Hospital Regional de Málaga durante la madrugada del día anterior. El torero se encontraba en el Rincón de la Victoria cuando comenzó a sentirse indispuesto y decidió acudir al hospital por su propia iniciativa, sin informar a María José Campanario para no alarmarla. Así lo contó el propio Jesulín este lunes antes de visitar al cardiólogo para realizarse las pruebas necesarias y obtener un diagnóstico definitivo, a las cámaras de Gtres. «Ahora me encuentro un poco cansado. Me han dicho que tenga reposo, que esté tranquilo, y bueno, dependiendo un poco de cómo vaya saliendo todo, los resultados de las analíticas y de lo que me han ido pidiendo, pues así se irá todo regulando», dijo.

Sea como fuere, lo cierto es que no ha sido hasta este miércoles cuando ha visto la luz el verdadero motivo del ingreso del padre de Andrea Janeiro. Ha sido él mismo quien, en una entrevista a la revista ¡Hola!, ha aclarado que lo que sufrió fue una angina de pecho y no un microinfarto como se pensó y publicó en un principio. «Recuerdo que empecé a sentir un malestar general. Me encontraba fatigado, con ganas de vomitar y sentía unos fuertes pinchazos en el cuello, como si me estuviesen dando palos sin piedad. Yo pensaba que era debido a una contractura muscular, pero, a las tres y media de la mañana, los dolores comenzaron a ser cada vez más intensos. Era un dolor que no sabría describir», ha comenzado diciendo.

Jesulín de Ubrique en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Entonces, el torero decidió ir al centro médico más cercano y tras una primera valoración, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Regional de Málaga. Fue allí desde donde, tras varias pruebas, dieron con el diagnostico final, causado en la mayoría de los casos por la reducción del flujo sanguíneo al corazón. La angina de pecho, cabe destacar aquí, es un síntoma de enfermedad de las arterias coronarias, generalmente de carácter opresivo, localizado en el área retroesternal. Suele tener por causa una obstrucción (ateroesclerosis) o un espasmo de las arterias coronarias, si bien pueden intervenir otras causas.

Jesulín reconoce que se ha llevado «el susto más grande» de su vida: «No esperaba que pudiera pasarme algo así, me he llevado el susto más grande de mi vida. Le he visto las orejas al lobo», asegura. No obstante, ya se ha informado de sus opciones para torear el próximo día 18. «Ya le he preguntado al doctor si podría torear el día 18. Aunque la vida ya me ha dado toques con las cornadas de los toros y el accidente de coche, no paro, soy un poco polvarilla».

Esta no es la primera vez que Jesulín de Ubrique enfrenta problemas de salud de este tipo. En septiembre de 2001, Jesulín estuvo a punto de perder la vida en un accidente de tráfico cuando regresaba a su finca, Ambiciones, tras una cacería en la Sierra de Huelva. Más tarde, en 2017, el torero sufrió una arritmia mientras toreaba en Lanzahíta, en Ávila, lo que le obligó a ser trasladado al hospital de inmediato. Un año después, Jesulín pasó por quirófano para ser operado de dos hernias.