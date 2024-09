Jesulín de Ubrique se recupera del microinfarto que sufrió durante sus vacaciones. Se encontraba en el Rincón de la Victoria, Málaga. Fue ingresado en el Hospital Regional de la ciudad malagueña a primera hora de la mañana del 8 de septiembre. De esta manera, los doctores pudieron actuar a tiempo y controlar la situación. Afortunadamente ha quedado en un susto y el torero se recupera favorablemente.

Finalmente, el torero ha recibido el alta hospitalaria. Nada más salir del centro médico ha hecho sus primeras declaraciones. «No me he visto en esta situación nunca», ha dicho sobre el episodio de salud que ha sufrido.

Jesulín de Ubrique, en Mozoncillo. (Foto: Gtres)

«Soy una persona que me cuido. Hago deporte. No fumo. No bebo…», ha añadido. «No sé no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado», ha dicho el torero mientras permanecía en el interior del coche en el asiento del copiloto.

No es la primera vez que Jesulín de Ubrique atraviesa un problema de salud relacionado con su corazón. En 2017 mientras se encontraba toreando en Ávila comenzó a sentirse indispuesto. Motivo por el que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano. Tras una serie de pruebas, los médicos confirmaron que había sufrido una arritmia.

El mensaje de María José Campanario

Tras conocerse lo ocurrido María José Campanario se pronunció al respecto. De esta manera dejó a un lado su habitual hermetismo. «Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación. No te puedo decir nada más… Agradezco tu llamada y te repito que está mejorando, todo bien, gracias a Dios, estamos intentando que descanse y ya está», señaló la odontóloga en un primer momento.

«No nos gusta hablar de temas de salud… Ha sido un susto, pero no es nada grave. Ten en cuenta que es un tema muy personal… Lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien», aclaró María José Campanario en unas declaraciones a La Razón.

María José Campanario, con Jesulín de Ubrique. (Foto: Gtres)

La declaración de amor de Jesulín

El que fuera pareja de Belén Esteban ha retomado su vida pública. Sin ir más lejos, la pasada semana estrenó Emparejados. Se trata de un programa de Antena 3 que realiza junto a Joaquín Sánchez. Fue en el mencionado espacio donde el torero se deshizo en halagos hacia su mujer. «Yo sé con quién me he casado. Yo sé la persona que tengo y he tenido a mi lado. Y desde luego me quito el sombrero porque es muy difícil aguantar lo que ella ha aguantado», expresó.

Jesulín de Ubrique durante una reaparición pública. (Foto: Gtres)

«Sí que es verdad que yo he sido muy pasota en el sentido de que no le daba importancia. Y además te digo una cosa. Yo una de las cosas más claras que he tenido en mi vida es intentar ser feliz, hacer feliz a los que están a mi lado y no hacer daño a nadie», prosiguió. «Si yo mañana me desenamoro de mi mujer o ella de mí, se lo pediría por favor que me lo dijera. Porque yo estar con una persona sin sentir lo que es el amor y el cariño no lo concibo en mi vida. Yo eso siempre lo he tenido muy claro cuando he estado con ella», sentenció al mismo tiempo que besó a María José Campanario.