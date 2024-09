Ingresan de urgencia a Jesulín de Ubrique tras sufrir un microinfarto durante sus vacaciones

Jesulín de Ubrique ha sufrido un microinfarto en Málaga, concretamente en el Rincón de la Victoria. El torero se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su mujer, la reconocida odontóloga María José Campanario. Ha sido ingresado de urgencia en un hospital a primera hora de la mañana y los médicos han podido actuar a tiempo, así que la situación está controlada.

La ex pareja de Belén Esteban ha retomado su vida mediática. La semana pasada estrenó un programa en Antena 3 de la mano de Joaquín Sánchez. El proyecto se llama Emparejados y ha conseguido que el diestro se acerque al gran público. Esta información ha hecho saltar todas las alarmas, aunque por suerte todo ha quedado en un susto.

Jesulín de Ubrique ha pedido ayuda a tiempo. Este factor será clave en su proceso de recuperación. Como no podía ser de otra forma, cuenta con el apoyo de María José Campanario. Esta última utiliza su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su día a día. Horas antes del susto había publicado una imagen junto a su marido tomando un aperitivo en un bar andaluz.

No es la primera vez

No es la primera vez que Jesulín de Ubrique protagoniza una noticia de este tipo. En 2017 tuvo un problema muy parecido que le obligó a cambiar su hoja de ruta. Estaba trabajando en la plaza de toros de Lanzahíta (Ávila) y sufrió una dolencia que no le dejó continuar.

María José Campanario con Jesulín de Ubrique. (Foto: Gtres)

Los rumores no se hicieron esperar y Jesulín habló con la agencia EFE para asegurar que estaba «como un toro». Según contó, el citado percance no era más que un simple obstáculo. Lo cierto es que después continuó con su trayectoria taurina. En aquel momento contó con el apoyo de su entorno y en esta ocasión sucederá exactamente lo mismo.

No sería de extrañar que Carmen Bazán, Víctor Jeneiro o algún otro miembro del clan se desplazase hasta el hospital donde se encuentra ingresado el diestro. Hay que recordar que disfruta de una relación excelente con su entorno.

El gesto de María José Campanario

Horas antes de salir a la luz esta noticia, el matrimonio estaba en Málaga pasando unos días de vacaciones. María José Campanario mandó un mensaje público a su marido donde le decía: «Gracias por la vida, amor».

La imagen de María José Campanario en Instagram. (Foto: Instagram)

La odontóloga y el torero se casaron en julio de 2002 y en un primer momento hubo mucha gente que puso en duda esta relación. Afortunadamente el tiempo les ha dado la razón. A pesar de los rumores que han circulado sobre el matrimonio, nunca se han separado. María José ha explicado durante su aparición en Emparejados que sintió la necesidad de apartarse de los medios, pues se sentía cuestionada y atacada.

«Yo he pasado muchos años en un rinconcito hecha una bolita, no por lo que me pudiera afectar a mí, sino por lo que pudiera afectar a la gente de mi entorno», declaró. El torero reconoció que era «muy difícil» estar a su lado, por eso valora tanto lo valiente que ha sido Campanario durante este tiempo.