El discurso de Belén Esteban sobre la maternidad: "Yo he querido que mi hija vuele y se equivoque"

Belén Esteban está de vuelta. Después de unas largas vacaciones de verano, la apodada como ‘La Patrona’ ha regresado a su puesto de trabajo en el programa Ni que fuéramos, donde como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre los temas más candentes de la actualidad. Entre todos, sin duda destaca el conflicto entre Sofía Suescun, su novio, Kiko Jiménez, y su madre, Maite Galdeano, el cual ha acaparado gran parte de los titulares de la crónica social de nuestro país en los últimos días. Después de hacer un resumen de lo ocurrido y de escuchar como muchos de sus compañeros opinaban que podría tratarse de un montaje, Belén aseguraba que sus fuentes le habían confirmado que «era totalmente en serio».

Las polémicas declaraciones de Maite han ocasionado un claro distanciamiento entre madre e hija en el que Belén se ha posicionado en contra de la actitud de la de Pamplona: «Hay madres que quieren llevar la vida de sus hijos. Y lo que no se dan cuenta las madres es que los hijos crecen. Y que los hijos tienen que vivir, y con quien quieran vivir», comenzaba a decir.

Haciendo uso de su experiencia personal como madre, Belén Esteban continuaba su discurso haciendo referencia a su única hija: «Porque yo solo tengo una y esa es mi adoración. ¿Qué os creéis que a mí no me duele tenerla tan lejos? ¿No poder verla todos los días? Pero yo he querido que mi hija vuelve, que se equivoque», sentenciaba. «Yo no estoy para dar consejos, hablo de lo que yo siento. Una madre está para acompañar a su hija, para que su hija esté con quien quiera estar y que una madre no le prohíba con quiera estar o no estar. Una madre está para ayudar, para que cuando tu hijo se caiga le ayudes a levantarle. Lo que no se puede es recibir y no dar», concluía de una manera tajante.

Belén Esteban en el programa ‘Ni que fuéramos’. (Foto: YouTube)

Orgullosa de su hija

A pesar de la popularidad de su madre, la hija de Belén Esteban decidió ser un persona anónima, formando incluso una nueva vida fuera de las fronteras españolas. Después de cumplir la mayoría de edad se trasladó hasta Inglaterra para estudiar. Más tarde se mudó a Estados Unidos para continuar con su formación, donde se acaba de graduar de su segundo master, tal y como anunció la propia Belén en la Red, mostrándose muy orgullosa de los logros académicos de la joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

«Mi niña hace 7 años salió de casa. Se fue a estudiar a Londres y Los Ángeles. Han sido años muy duros, muchos aviones para ella y para nosotros muchas despedidas, muchas lágrimas por ambas partes… Pero ella lo tiene claro. Gracias a su sacrificio, responsabilidad y constancia ahora viene por lo que tanto ha luchado: una carrera terminada y dos másters. Cariño no sabes lo felices que nos sentimos tu madre, Miguel, la yaya, tus tíos, tus primos y todos tus amigos y toda la gente que te queremos. Soy la madre más feliz del mundo. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos muchísimo», escribía.