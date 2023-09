Los obstáculos que han superado María José Campanario y Jesulín de Ubrique durante su matrimonio

La historia de amor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario empezó el 24 de enero de 2001. Se conocieron mientras el torero estaba recuperándose de un grave accidente de tráfico, justo después de confirmar que había roto con Belén Esteban. Un año más tarde, el 27 de julio de 2002, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ en Sanlucar de Mayor.

La relación estuvo cargada de polémica desde el primer momento, pero juntos han superado grandes obstáculos que no han hecho más que fortalecer el vínculo que les une. En numerosas ocasiones se ha especulado con una posible crisis, pero los hechos demuestran que están enamorados y que se respetan mutuamente.

Belén Esteban, el primer inconveniente

Belén Esteban en la premiere de ‘Mi soledad tiene alas’ en Madrid/ Gtres

Jesulín de Ubrique fue el torero más famoso de su época y la relación que tuvo con Belén Esteban le catapultó a lo más alto de la crónica social. Juntos tuvieron una hija, la discreta Andrea Janeiro, pero poco después de su nacimiento anunciaron que habían puesto punto y final a su historia de amor.

Belén no tardó en convertirse en la princesa del pueblo gracias al recorrido que hizo por los diferentes programas de televisión, programas en los que acusó a Jesulín de no actuar como un buen padre. También cargó contra María José Campanario y esto hizo que la odontóloga tuviera muchos problemas mediáticos. La guerra sigue activa, a pesar de que ya no tiene la misma repercusión porque Belén ha abandonado a pequeña pantalla.

Los estudios de María José Campanario

María José Campanario ha dado varias entrevistas en su publicación de cabecera e incluso ha coqueteado con algún programa de televisión. Pero realmente es una gran desconocida y en su momento aseguró que ella «no era la mala de la película». Es más, la familia Janeiro insiste en que Belén no fue justa al señalarla públicamente. Fuentes cercanas al famoso clan aseguran que María José siempre se ha portado bien con Andrea Janeiro, a pesar de que haya gente que piense lo contrario.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en Cádiz / Gtres

Campanario asegura que podría haber ganado mucho dinero desmintiendo estos rumores en televisión, pero decidió apostar por su carrera universitaria y se marchó a Portugal en 2012. La distancia fue otro de los obstáculos que superó su matrimonio. Jesulín de Ubrique se hizo cargo de los dos hijos que por entonces tenía con María José (ahora son uno más en casa gracias al pequeño Hugo) y no puso ningún inconveniente.

La fibromialgia de Campanario

María José Campanario durante un festejo taurino en Moron de la Frontera. 2019/ Gtres

María José Campanario empezó a luchar contra la fibromialgia en 2017 y Jesulín de Ubrique siempre ha estado a su lado. Es un triste suceso que no ha hecho más que fortalecer el matrimonio. La odontóloga dio una entrevista en ¡HOLA! y reconoció que el problema le ha llevado al límite en numerosas ocasiones, pero afortunadamente ha podido contar con la ayuda de su marido. «Es una enfermedad invisible. Solo la percibimos los que la padecemos y es muy complicado que la gente a tu alrededor te entienda porque hay días en los que realmente no te puedes mover y es bastante duro», desveló. Ella tuvo la suerte de disfrutar del apoyo del torero.

Problemas con Carmen Bazán

Carmen Bazán con Jesulín de Ubrique / GTRES

Carmen Bazán fue una de las musas del corazón de los años 90. Se convirtió en la matriarca de un clan muy influyente y esto le dio mucha popularidad, pero con el paso del tiempo terminó pagando las consecuencias, en una de sus entrevistas hizo unas declaraciones que supuestamente no le sentaron bien a María José Campanario. Carmen aseguró que a causa de este incidente había tenido que abandonar Ambiciones, la famosa finca que utilizaban como residencia familiar y que compró Jesulín cuando empezó a trabajar en las plazas de toros.