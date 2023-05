La incipiente participación de Jesulín de Ubrique (49) en MasterChef Celebrity y Mi casa es la tuya, ha puesto de nuevo sobre la mesa la eterna guerra mediática del torero con Belén Esteban (49) por su nula, según la colaboradora televisiva, implicación en la vida de la hija en común de la ex pareja, Andrea Janeiro (23); así como otros nombres conocidos del Clan Janeiro, como Carmen Janeiro (47), la hermana del gaditano. Y es que si bien durante muchos años Carmen pareció declarar la guerra mediáticamente hablando, a la natural de Madrid, y viceversa, ahora parece que las dos mantienen una buena, o al menos cordial, relación.

De hecho, son varias las ocasiones en las que Belén se ha dirigido en los últimos tiempos públicamente a la tía de su hija, en Sálvame. La última, con motivo de la operación estética de pecho de Julia Janeiro (20), octubre de 2021, y las informaciones que apuntaban a que habían sido sus padres, Jesulín y María José Campanario (43), quienes habían cubierto los gastos de la intervención. «Me jode que a una le pague las tetas y a la otra no le pague la carrera», comenzó diciendo.

«Voy a decir algo que nunca he dicho. Voy a dar las gracias a una persona. A ti, a la tía de mi hija, a Mamen. Gracias por ser la única de la familia que te preocupas, te estaré siempre agradecida. Eres la única, gracias por portarte como te portas. Y por alguna cosas también a Beatriz Trapote. No estaba en deuda porque es su tía, pero hay que poner a cada uno en su lugar. Hoy lo he dicho porque me ha dado la gana. Jesulín solo ha regalado a mi hija en 22 años una muñeca embarazada», señaló.

Unas palabras que dejaron entrever que pese a los sonados encontronazos de Jesulín con Belén Esteban, y a la nula relación que parece haber entre Andrea y su padre; la hermana de Jesulín es una persona muy importante en la vida de la joven y una aliada en la sombra, a su vez, de la colaboradora de Telecinco. «Yo tengo a mi familia, yo tengo otra historia que sabe toda España. Yo solo tengo que darle las gracias a una persona, Carmen Janeiro Bazán, y con eso lo digo todo. Llevo mucho tiempo sin hablar».

Aliada de Belén, aunque en menor medida, también fue en su momento Carmen Bazán (77). Pues, pese a que madre y abuela han protagonizado sonados desencuentros, entre otras cosas, por, precisamente, el papel de yaya de Carmen para con su primera nieta; las dos se han dedicado también muestras de cariño en los platós. Sin ir más lejos, Belén le deseó públicamente a Carmen Bazán que «se mejore» tras su operación de cadera, así como sus condolencias cuando falleció su esposo y padre de Jesulín, Humberto Janeiro, en agosto de 2020, a los 76 años de edad, por un problema multiorgánico causado por la diabetes que padecía desde hacía varios años.

La guerra abierta que supuso la carta de María José Campanario a Belén Esteban

Fue en febrero de 2021 cuando una carta llena de reproches de María José Campanario a Belén Esteban, a través de sus redes sociales, supuso el apoyó incondicional, según la de Paracuellos del Jarama, de la que fue su familia política durante su romance con Jesulín de Ubrique. «No serás tú quien me diga qué debo escribir, publicar o no, porque eres un absoluto 0 en nuestras vidas, en la mía y en la de mi marido. Sí, el mío, casi más, mal que te pese. ¡Porque joder, cómo te pesa! Pobrecito tu Migue, que sigue comiendo de las mierdas que intentas hacer creer que son verdad. Dicho esto, no seré yo la que permita que en ningún momento se coarte mi libertad de expresión a la hora de escribir lo que me dé la real gana, o poner aquí alguna frase que me guste», escribió La Campanario.

«Me temes porque soy yo la que llevo 20 años con Jesús Janeiro Bazán… no año y medio como tú, sin casarte. Aunque no pueda evitar que me lleguen enlaces con el descojone absoluto que me provocan. Quizá los que amenazan, sin sentido alguno e intentan mantenerme en silencio, tengan cierto temor a lo que yo pueda decir: es la conclusión a la que llego. ¿Serás tú? ¿Los que te rodean para que crezca el circo? Que me descojono cuando te llaman exmujer de, que pasaste más tiempo en Madrid que con mi marido, aunque hayas aprovechado que solo se tira de hemeroteca a tu conveniencia. Aunque hayas dicho yo estuve cinco años, luego estuviste siete y luego 10… hasta parecía que nos acompañabas en mi matrimonio, en el que tú nunca tuviste y te seguirá comiendo de por vida. Y lo sabes. Benditos palmeros tienes», continuó.