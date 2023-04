Con bata y brocha: Julia Janeiro hace sus primeros pinitos como maquilladora

Con más de 200 mil seguidores en Instagram, podría decirse que Julia Janeiro ya es una influencer en toda regla. Al cumplir la mayoría de edad, la joven se situó en el ojo del huracán, sobre todo teniendo en cuenta que no había salido detalle alguno de su vida personal a la luz pese a ser hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario. Sin embargo, esta hermeticidad daba un giro de 180 grados cuando la creadora de contenido celebraba su 18 cumpleaños, probablemente sin llegar a imaginar que meses después estaría marcado por las idas y venidas con polémicas incluidas con sus ex.

Ahora que su vida parece estar mucho más tranquila con la llegada de un nuevo hermano y su romance con Tommy Rossi, Julia parece haber encontrado su camino también a nivel profesional. Y es que, la joven se podría haber adentrado de lleno en el mundo del maquillaje, pese a haber ejercido en multitud de ocasiones como modelo para que otras profesionales de este ámbito fueran quienes la pusieran a punto con fines publicitarios o para acudir a eventos de gran relevancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙱𝙰𝙻𝙰𝚈𝙰𝙶𝙴𝚂 | 𝙱𝙰𝙱𝚈𝙻𝙸𝙶𝙷𝚃𝚂 | 𝙱𝙰𝚁𝙱𝙴𝚁 | 𝙰𝙻𝙸𝚂𝙰𝙳𝙾𝚂 (@javierpalaciospeluqueros)

Ha sido hace escasas horas cuando Janeiro ha compartido en su cuenta de Instagram una serie de stories en las que aparece, junto a otras dos chicas, ejerciendo como modelo de una cadena de peluquerías. Lo que tal vez nadie podía llegar a imaginar es que la joven no tendría reparo alguno en coger los artilugios de maquillaje pertinentes para llevar a cabo un make up a una de sus compañeras inspirándose en la técnica conocida como no make up, caracterizada por ser natural y dar una sensación a la persona de no tener ningún producto que pueda sobrecargar especialmente su rostro. Un paso al frente que parece haber llenado de orgullo a la propia Julia, que no ha dudado en compartir los resultados a través de sus redes sociales, dejando entrever que se trata de una esfera que le hace feliz y que se le da bastante bien.

No resulta en absoluto extraño que la hermana de Andrea Janeiro conozca tan bien todo lo relacionado con el maquillaje. Si algo caracterizan sus post es su imagen impecable y muy cuidada tanto en lo que al rostro como al pelo se refiere, contando con una melena XL que ha tenido oportunidad de teñir en distintos colores, y una cara que cuenta con ácido hialurónico en los labios o pestañas postizas, entre otros retoques que han convertido a la joven en toda una it girl. Además, otro de los factores que la hija del torero cuida también es el de las prendas de ropa, estando alerta de todas y cada una de las tendencias que aparecen, sin perder la esencia y el estilo que la caracterizan y que la han hecho recopilar tantos seguidores en tan poco tiempo.