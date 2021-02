María José Campanario explica los motivos que la llevaron a escribir la carta de Belén Esteban

El último enfrentamiento de María José Campanario con Belén Esteban ha sido el bombazo de la semana. La odontóloga, sin pensar en las consecuencias, publicó un mensaje en su red social de Facebook en el que destinaba unas duras palabras a una persona que no quiso nombrar, sin embargo, la colaboradora de ‘Sálvame’ se dio por aludida y destapó aún más la caja de los truenos. Ahora, cuando el rifirrafe esta servido y no deja de ocupar minutos de televisión y titulares en prensa, la mujer de Jesulín de Ubrique ha explicado los motivos que la llevaron a desahogarse con sus seguidores.

Ha sido en las páginas de la revista ‘¡Hola!’ donde María José ha comentado que «me mandaron varios enlaces y llegué al límite. ¿Quién se cree para mandarme callar? Y más en mis redes sociales”. Esos enlaces eran sobre la intervención de Belén Esteban en su programa hablando sobre la carta que había escrito Campanario, en un perfil privado, y que ella pensó, directamente, que iba dirigida a su persona. La tertuliana, totalmente enfurecida, dijo: “María José Campanario, deja ya. Que estoy que me callo, que no quiero entrar… Se puede liar la tercera guerra mundial”.

Lejos de guardar silencio, la dentista volvió a la carga e igualmente en redes le dijo: “eres un absoluto cero en nuestras vidas, en la mía y en la de mi marido…” continuando con un ataque en el que presumía de ser ella la que sigue con Jesús Janeiro más de veinte años y no Belén que solo estuvo año y medio, añadiendo “llevo veinte años callando la verdad”. La batalla entre ambas alcanzó palabras durísimas de las que María José no se arrepiente, pues tal y como ha dicho en la publicación mencionada: “Ya está bien. Es que no para. ¡No me deja en paz!”. Así mismo afirma que está cansada de que “esta mujer” hable de ella y de su familia y encima le diga que se calle, “ya está bien con la ley del embudo”, refiriéndose a que unos pueden decir lo que quieran y por qué ella no.

El cara a cara real no se ha dado, pero ante los ojos de seguidores y espectadores estupefactos si se han enfrentado en una lucha sin cuartel sobre la que Campanario remata: “Pues sí, mucho he tardado”. La de Paracuellos, por supuesto no podía permitir que su ‘enemiga’ tuviera la última palabra, diciendo cosas como “si yo enseñara lo que tengo en el móvil sería como ‘La herencia envenenada’…” o también “que en vez de Jasulín de Ubrique vas a ser Jesulín el calzonazos, da ya un golpe encima de la mesa, que tienes tres hijos, no dos”.

Ante tanto despropósito que parecía no tener fin, tanto María José como Jesús han preferido pasar a guardar silencio en estos momentos por recomendación de su abogado. Parece que la odontóloga esta pensando en la posibilidad de emprender acciones legales, pues cree que Belén Esteban, así como el espacio en el que colabora, ‘Sálvame’, han cruzado unos límites que la perjudican y bastante, como también perjudican a sus hijos, sobre todo a la mayor, Julia, que tiene 17 años y hasta el mes de abril no cumplirá la mayoría de edad. Sus padres se han enterado que es por este motivo por lo que determinadas personas están indagando sobre la joven, asegurando sus progenitores que no dudarán en llevar ante un juez a quien saque a la luz cualquier cosa de ella ya que no es un personaje público.