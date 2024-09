María José Campanario lanza un firme comunicado tras el problema médico de Jesulín de Ubrique

El estado de salud de Jesulín de Ubrique hizo saltar todas las alarmas la semana pasada. El torero sufrió un microinfarto y tuvo que ser ingresado de urgencia, pero afortunadamente la situación ya está controlada. María José Campanario ha aprovechado este respiro para lanzar un comunicado importante. En primer lugar ha agradecido todos los mensajes que ha recibido durante los últimos días. Más adelante ha recalcado que necesita desconectar para asimilar lo que ha sucedido y poder dejar atrás este bache.

«Aún con el susto en el cuerpo quiero daros las gracias por todos los mensajes y llamadas recibidas, incluso las que no he podido atender, preocupándoos por Jesús», ha empezado diciendo la odontóloga. «Mi mayor agradecimiento a los médicos, enfermeros, auxiliares y demás que le atendieron el pasado sábado en el Carlos Haya». Estas palabras van en la misma línea que las declaraciones que dio el torero tras salir del hospital.

El comunicado de María José Campanario. (Foto: Instagram)

Antes de regresar a casa, Jesulín de Ubrique bajó la ventanilla se su coche y se paró a hablar con la prensa. Recalcó que la tormenta había pasado, pero asumió que debe ser cuidadoso. Ahora solamente le queda una opción: centrarse en sí mismo y disfrutar del apoyo de sus seres queridos. María José no quiso pronunciar ninguna palabra durante esta entrevista, pero ahora ha usado sus redes para aclarar su postura.

«Gracias también a todos los medios de comunicación por cómo habéis tratado la noticia. De corazón, gracias. Ahora necesitamos descansar. Esperamos que lo entendáis». El comportamiento de Campanario ha dado un giro de 180 grados y el público ha sabido valorar este cambio de rumbo.

La nueva etapa de María José Campanario

María José ha estado en un discreto segundo plano. A pesar de haber coqueteado con la crónica social a través de su revista de cabecera, los platós de televisión siempre le han parecido una opción muy lejana. No obstante, su situación ha cambiado y ahora ha decidido trabajar en la pequeña pantalla. Es una de las grandes protagonistas de Emparejados, el programa que Joaquín Sánchez presenta en Antena 3.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en ‘Emparejados’. (Foto: Antena 3)

Campanario ha retomado su vida pública y cada vez está más expuesta. Lo cierto es que su conexión con el público mejora por momentos, por eso ha recibido tantos mensaje de cariño desde que Jesulín tuvo el microinfarto.

La odontóloga ha recurrido a sus redes sociales para lanzar un último mensaje. Después de publicar su comunicado ha escrito: «No des nunca nada por sentado. La vida llega, te abofetea y te pone de pie».

El estado de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

El torero ha gestionado esta situación con una gran maestría. No dejó que nadie hablase por él y dio unas declaraciones en primera persona para zanjar los rumores. Las palabras de Jesulín denotan que está preocupado. Ya ha recibido el alta, pero ahora debe hacerse una serie de pruebas para encontrar el origen del problema.

«Algo raro ha tenido que ser porque la presión que tenía no era normal. El dolor empezó desde que me empecé a sentir mal a las diez de la noche y a las tres y media no podía más. Era un dolor… Voy al hospital y me van a hacer distintas pruebas. No sé con qué me voy a encontrar. No le doy explicación», comentó tras publicarse la noticia.

«Soy una persona tranquila, no sé el detonante cuál ha podido ser. Por eso me voy a poner en manos de los especialistas para que me ayuden y me den un diagnóstico y si hay algún problema poder solucionar», concluyó.