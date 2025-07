La verdadera situación de Anabel Pantoja tras su accidente: "Estoy impedida"

No hay dudas de que el 2025 no está siendo un buen año para Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera comenzó situándose en el centro del huracán mediático tras ser investigada junto a su pareja por un presunto maltrato a su hija Alma. Pero eso no ha sido todo, y es que a lo citado se suman diferentes episodios complicados a los que también ha tenido que hacer frente en una época que podría definirse como una de las más difíciles de la vida de la influencer. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, su verano se ha visto truncado por una aparatosa caída que sufrió durante su estancia en la Casa In con otros creadores de contenido y que terminó con su brazo en cabestrillo. Según sus propias palabras, fue «un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación». «No vi el escalón, me doblé el tobillo y caí con el codo y se me salió. Para mí fue como si se me hubiera roto, porque era un dolor insufrible. Me dolió más que el parto», explicó en el universo 2.0.

Han pasado dos semanas desde entonces y a lo largo de estos días, Anabel no ha tenido reparo en compartir con sus seguidores algunas de las rutinas que está realizando para poder adaptarse a su nueva realidad. Sin embargo, han sido sus últimas palabras las que han desvelado por completo cómo está siendo su verdadera situación tras su accidente.

Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

«El codo voy teniendo un poco más de movilidad. Voy viendo un poco el final del camino. El pie sigo cojeando, pero está mucho mejor», comenzaba a decir a través de su perfil oficial de Instagram. Sin embargo, al mismo tiempo, lamentaba que aún no estaba completamente capacitada para realizar su trabajo al cien por cien. «Estoy un poco impedida y a la vez cogida de manos. Voy a grabar algo o a hacer algo y tengo un aspecto que ya veis… Ahora estoy grabando con la mano izquierda y soy una verdadera inútil. Y bueno, tampoco es que esté en mi mejor momento», señalaba. Aun así, añadía que no perdía la esperanza de su recuperación y anunciaba que «tenía muchas cosas pendientes que publicar y que contar». «Además, dentro de unos días me voy a un lugar que creo que me va a sanar, me va a despejar y me va a curar hasta el codo», añadía, sin desvelar cuál es el destino al que pondrá rumbo próximamente ni la compañía que irá con ella.

Mientras que se recupera, Anabel Pantoja ha decidido instalarse en Sevilla junto a su madre, donde está aprovechando para realizar «muchos recados pendientes» y para reencontrarse con seres queridos, como su prima Isa Pantoja, quien acaba de dar a luz. Tal y como la propia Anabel escribió, quedó con su prima hace tan solo unos días para conocer al nuevo miembro de la familia, de quien asegura «que se enamoró» nada más verle.