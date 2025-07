La bonita confesión de Anabel Pantoja tras ver por primera vez a Cairo, el hijo de Isa Pantoja

Anabel Pantoja e Isa Pantoja se han reencontrado. Tras el nacimiento de Cairo, el hijo que Isa ha tenido en común con su marido Asraf Beno, las primas han hecho un hueco en sus apretadas agendas y han disfrutado de una agradable reunión. Un plan que ha disipado las dudas sobre su supuesto distanciamiento y al que no ha faltado el pequeño Alberto, fruto de la polémica y mediática relación que la hija de la tonadillera mantuvo con Alberto Isla hace ya más de una década. Gracias a la faceta de influencers de ambas y a que han dejado constancia en las redes sociales, hemos podido saber más detalles de la cita. Anabel, que siempre ha mostrado profunda admiración por los hijos de sus primos —a los que cariñosamente llama sobrinos—, se ha deshecho en halagos hacia los dos pequeños.

En primer lugar, ha colgado una instantánea en la que aparece Isa Pantoja sosteniendo al recién nacido. «Hoy me volví a enamorar», ha confesado. Un texto que ha colocado sobre un corazón blanco que tapaba el rostro del bebé. Una publicación que Isa ha recogido en su cuenta personal. «11 años después hemos sido mamás casi a la par», ha reflexionado recordando la llegada al mundo de Alma, la hija que Anabel tiene con David Rodríguez, ex fisioterapeuta de Isabel Pantoja.

Isa Pantoja con Cairo en brazos. (Foto: Instagram)

De igual manera, ha sido la Pantojita —designación que recibía cuando era colaboradora del desaparecido Sálvame— quien ha posado con Albertito —nombre cariñoso con el que se refiere al primogénito de Isa su familia—. «Hace 11 años me enamoré de él», ha escrito junto a un emoji de emoción y un corazón roto que refleja que se derrite por sus «sobrinos». Todas estas muestras de unión familiar las han compartido con su comunidad de Instagram, una plataforma en la que juntas alcanzan casi los 3 millones de seguidores.

Anabel Pantoja junto a su sobrino Albertito. (Foto: Instagram)

El accidente de Anabel Pantoja

Durante un encuentro de creadores de contenido en la Casa In, organizada por la agencia In Management, que capitanea Dulceida junto a su progenitora, Anabel sufrió un percance. Tal y como ella misma lo ha definido, fue una «caída asquerosa» que le ha supuesto un problema en el día a día. «Me lastimé y jodí bien… Se me dobló el pie y se me salió el codo, literal». Con estas palabras informaba a sus fans de lo sucedido.

Ahora se encuentra con la extremidad superior derecha en cabestrillo y, recurriendo a su habitual sentido del humor, lo ha bautizado como su brazo de hierro o brazo robot. En las fotografías de la reunión anteriormente mencionada, se puede ver que Anabel continúa lesionada, algo que le impide vivir con normalidad, necesitando ayuda en sus labores diarias y más ahora, que es madre de una niña muy pequeña.

A pesar de este traspiés, Anabel se encontraba muy bien acompañada y sus compañeros de profesión actuaron con rapidez. Una asistencia que hizo que los facultativos pudieran tratar su dolencia con brevedad y que evitó complicaciones en la lesión. «Tenía a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola», escribió. Un gesto que ha querido agradecer profundamente. «Todos saben quiénes son y solo puedo daros las GRACIAS por no soltarme desde entonces. Os quiero. Ahora toca reposar, recuperar y seguir adelante», sentenció con actitud positiva.