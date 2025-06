Con el sol de junio marcando el inicio del verano sevillano, Anabel Pantoja ha regresado a su tierra natal acompañada por su hija, en una visita que no ha pasado desapercibida. Las cámaras de Gtres han captado su llegada a la estación, donde su madre, Merchi, la esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo, más allá del reencuentro familiar, la atención mediática se ha centrado rápidamente en una ausencia que no ha dejado de generar titulares: la de Anabel en el entorno cercano de Cairo, el hijo recién nacido de su prima Isa Pantoja y Asraf Beno.

Tras varios días de especulaciones en los medios y redes sociales, la influencer ha roto su silencio para explicar por qué aún no ha conocido personalmente al pequeño. La razón, según sus propias palabras, no es otra que una petición expresa de la propia Isa, quien ha preferido mantener la calma en sus primeros días como madre de Cairo. «Me lo ha pedido Isa. Yo cuando di a luz también pedí calma (…) estoy deseando conocerlo. Lo he visto por videollamada y estoy loca porque no puede ser más guapo. Mi prima es una campeona», ha comentado Anabel a los periodistas, tratando de zanjar cualquier interpretación errónea sobre un supuesto distanciamiento.

Anabel Pantoja a su llegada a Sevilla. (Foto: Gtres)

Lejos de mostrarse molesta por la decisión de su prima, Anabel ha demostrado empatía y comprensión, recordando que ella también necesitó ese espacio y silencio cuando se convirtió en madre. Y es que en sus propias palabras, las visitas, por muy emotivas que sean, pueden llegar a resultar abrumadoras en una etapa tan delicada como el posparto, algo que Isa ha querido manejar con especial cuidado.

Fue el pasado 22 de junio cuando Isa Pantoja se convirtió en madre por segunda vez con el nacimiento de su hijo Cairo, fruto de su relación con Asraf Beno. La pareja, que está a punto de cumplir dos años de casados, vivió este momento tan especial en el hospital San Rafael de Cádiz, donde también estuvo presente Alberto, el hijo mayor de Isa. A la salida del centro médico, visiblemente emocionados, ambos compartieron con los medios su felicidad por la llegada del pequeño. Isa, con su bebé envuelto en una mantita, confesó sentirse «muy bien, muy contenta, muy dolorida» y reconoció entre lágrimas que rompió a llorar nada más verle la carita. «Hacía mucho tiempo que no me veía sonreír así», declaró la colaboradora, dejando ver la intensidad y la alegría de esta nueva etapa como madre de familia numerosa.

Anabel Pantoja a su llegada a Sevilla. (Foto: Gtres)

El nacimiento de Cairo ha supuesto un nuevo punto de interés mediático para la familia Pantoja, donde cada gesto o palabra es analizado con lupa. Más aún en este caso, en el que algunas ausencias notables han avivado los rumores, especialmente la de la propia Isabel Pantoja. La tonadillera, abuela del recién nacido, no ha hecho declaraciones públicas ni ha aparecido en ningún momento vinculado al nacimiento de su nuevo nieto, lo que no ha hecho más que poner en evidencia la delicada situación familiar que atraviesan madre e hija desde hace meses. La relación entre Isabel e Isa es prácticamente inexistente en la actualidad, tras años marcados por desencuentros, reproches y distancias que, a día de hoy, parecen insalvables. Aunque en ocasiones anteriores se han producido acercamientos puntuales, lo cierto es que en los últimos tiempos ni siquiera en momentos tan significativos como el nacimiento de un nieto se ha dado una muestra pública de reconciliación.